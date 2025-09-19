PM मोदी का राजस्थान दौरा: टीकराम जूली ने की प्रधानमंत्री से स्पेशल डिमांड, क्या होता है ‘विशेष राज्य का दर्जा’?

टीकाराम जूली ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि राजस्थान मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान जनता से बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जनता ने दो बार राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें भाजपा को दीं और इस बार 14 सांसद दिए, फिर भी प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।