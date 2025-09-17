75 के हुए पीएम मोदी, इस उम्र के करीब पहुंचने वाले नेताओं का खत्म हो गया था बीजेपी में करियर, देखें लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो गए। पीएम पद पर यह उनका तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू 3 बार और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह दो बार पीएम रहे हैं। नेहरू इस पद पर 1947 से 1964 तक 17 साल पीएम रहे हैं। हालांकि 27 मई 1964 को 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वहीं मनमोहन सिंह ने 72 साल की उम्र में पीएम पद संभाला था।