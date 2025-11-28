सबसे महंगी रहीं पूजा…अनुष्का शर्मा को भी मिले 45 लाख, WPL 2026 Auction में एमपी की ‘5 बेटियों का जलवा’

WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का पहला ऑक्शन गुरुवार को दिल्ली में हुआ। जिसमें मध्यप्रदेश की कुल 12 खिलाड़ी शामिल हुईं। इनमें से पांच खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीमों का हिस्सा बनाया। शहडोल की रहने वाली पूजा वस्त्रकार को आरसीबी ने 85 लाख रुपए में जोड़ा। उनका बेस प्राइज 50 लाख रुपए था। इसी के साथ वह मध्यप्रदेश की सबसे महंगी खिलाड़ी भी बन गई। जिस पर सबसे ज्यादा बोली लगाई गई।