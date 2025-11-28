Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

सबसे महंगी रहीं पूजा…अनुष्का शर्मा को भी मिले 45 लाख, WPL 2026 Auction में एमपी की ‘5 बेटियों का जलवा’

WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन का समापन हो चुका है। इस ऑक्शन में मध्यप्रदेश की 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा। जिसमें 5 खिलाड़ी अलग-अलग टीमों का हिस्सा बनीं।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 28, 2025

mp ipl players

एमपी की 12 खिलाड़ियों में से 5 महिला क्रिकेटरों को चुना गया है।

WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का पहला ऑक्शन गुरुवार को दिल्ली में हुआ। जिसमें मध्यप्रदेश की कुल 12 खिलाड़ी शामिल हुईं। इनमें से पांच खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीमों का हिस्सा बनाया। शहडोल की रहने वाली पूजा वस्त्रकार को आरसीबी ने 85 लाख रुपए में जोड़ा। उनका बेस प्राइज 50 लाख रुपए था। इसी के साथ वह मध्यप्रदेश की सबसे महंगी खिलाड़ी भी बन गई। जिस पर सबसे ज्यादा बोली लगाई गई।

क्रांति 50 लाख तो अनुष्का 45 लाख में जोड़ा

छतरपुर की क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइज भी 50 लाख रुपए ही था। ग्वालियर की अनुष्का शर्मा को गुजरात टीम ने 45 लाख रुपए में खरीदा। सीधी की संस्कृति गुप्ता को मुंबई ने 20 लाख रुपए में खरीदा। वहीं, भोपाल की राहिला फिरदौस को मुंबई ने 10 लाख रुपए में खरीदा।

इन 12 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा

ऑक्शन में भाग लेने वाली खिलाड़ियों की बात करें तो इनमें से क्रांति गौड़, संस्कृति गुप्ता, राहिला फिरदौस, अनादी तागड़े, आयुषी शुक्ला, प्रियंका कौशल, पूजा वस्त्राकर, शुचि उपाध्याय, अनुष्का शर्मा, वैष्णवी शर्मा, सौम्या तिवारी और निकिता सिंह थीं।

85 लाख में आरसीबी ने पूजा को जोड़ा

पूजा वस्त्राकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में खेलती हैं। उनका जन्म 25 सितंबर 1999 को मध्य प्रदेश के शहडोल में हुआ था। वह दाएं हाथ की मीडियम फास्ट गेंदबाज और दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। पूजा ने बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और कई बार ताने सुनने के बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखी। पूजा को आरसीबी ने 85 लाख रुपए में टीम के साथ जोड़ा है।

UP Warriorz का प्रतिनिधित्व करेंगी क्रांति

क्रांति गौड़ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज हैं। जो दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर के रूप में जानी जाती हैं। वह घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश और WPL में UP Warriorz का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। साल 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहीं हैं।

अनुष्का शर्मा को मिले 45 लाख

अनुष्का शर्मा ग्वालियर की युवा महिला क्रिकेटर हैं जो कि ऑलराउंडर के रूप में खेलती हैं। 2026 में होने वाले वुमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) मेगा ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 45 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। अनुष्का मध्य प्रदेश अंडर-23 टीम की उपकप्तान भी हैं और अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी सहित कई टूर्नामेंटों में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

संस्कृति को मुंबई ने 20 लाख में जोड़ा

सीधी जिले की संस्कृति गुप्ता भारतीय महिला क्रिकेट की उभरती लेफ्ट-हैंडेड ऑलराउंडर हैं। वह लेफ्ट-हैंड बैट और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करती हैं। उन्हें WPL 2025 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा।

भोपाल की राहिला भी मुंबई से खेलेंगी

भोपाल की राहिला फिरदौस दाएं हाथ की विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने राहिला को 10 लाख रुपए के बेस प्राइस जोड़ा है। राहिला मध्य प्रदेश महिला टीम की कप्तान हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

28 Nov 2025 04:16 pm

Published on:

28 Nov 2025 03:59 pm

Hindi News / Patrika Special / सबसे महंगी रहीं पूजा…अनुष्का शर्मा को भी मिले 45 लाख, WPL 2026 Auction में एमपी की ‘5 बेटियों का जलवा’

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Gene Therapy : अंधापन हो या कैंसर, जीन थेरेपी से इतनी सारी जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव

gene therapy in Hindi, gene therapy for cancer, gene therapy for rare disease,
Patrika Special News

महिलाओं ने 132 साल पहले आज के ही दिन पहली बार की थी वोटिंग

Women Voting History
Patrika Special News

दो दर्जन से ज्यादा मौतों से विवादों में घिरा SIR

sir work, blo suicide
नई दिल्ली

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक, जानें बस्तर में क्यों खास है संविधान मंदिर..?

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक(photo-patrika)
Patrika Special News

‘फटे जूतों’ में MP की बेटियों ने भरी उड़ान, ‘नेशनल लेवल’ तक पहुंचीं पिंकी-हर्षल और खुशी

(Photo Source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.