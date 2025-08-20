उल्टा पड़ रहा सपा को पूजा पाल का निष्कासन? भाजपा को मिला PDA के खिलाफ हथियार, जानें सियासत गणित

14 अगस्त 2025 को सपा ने पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। यह कार्रवाई तब हुई, जब पूजा ने विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ की। पूजा ने अपने पति, पूर्व विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि योगी सरकार ने उन्हें न्याय दिलाया, जबकि सपा ने उनकी पीड़ा को अनदेखा किया। इस बयान ने सपा नेतृत्व को नाराज कर दिया, और अखिलेश यादव ने तुरंत उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।