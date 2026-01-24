कौन है Geeta Gandbhir जिनकी फिल्म ऑस्कर के लिए हुई नॉमिनेट, जानिए भारत की 5 दिग्गज महिला ​निर्देशकों की कहानी

Mira Nair Awards : मीरा की फेमस फिल्मों में मॉनसून वेडिंग, मिसीसिपी मसाला ,क्वीन ऑफ कटवे , द नेमसेक, गोल्ड लॉयन विजेता और सलाम बॉम्बे रही हैं। उनकी फिल्म सलाम बॉम्बे को कई अवॉर्ड मिले। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामांकित हुई थी। इसके अलावा इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म) और कांस फिल्म समारोह में 'गोल्डन कैमरा' पुरस्कार भी जीता था। इस फिल्म में मुंबई के सड़कों और झोपड़पट्टी में रहने वाले लड़कों की कारुणिक दशा का ईमानदारी से ​दर्शाने के लिए जाना जाता है। मीरा को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिल चुका है। मीरा नायर की फिल्म क्वीन ऑफ कटवे (2016) फियोना मुटेसी (Phiona Mutesi) की एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। फियोना युगांडा के कंपाला की कटवे नामक एक झुग्गी बस्ती की लड़की थी जो काफी संघर्षों के बाद शतरंज की एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनने में सफल हो पाती है।