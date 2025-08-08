Rajasthan: रक्षाबंधन पर लक्ष्मी वर्षा, राजस्थान में ₹1500 करोड़ का कारोबार, यहां मिल रहीं सबसे अच्छी राखियां…

जयपुर सबसे बड़ा राखी बाजार बनकर उभरा है, जहां अकेले ₹500 करोड़ का कारोबार हुआ। वैशाली नगर, जौहरी बाजार और बापू बाजार में 50,000 से अधिक दुकानों पर स्टोन, जरदोजी, म्यूजिकल और कार्टून राखियों की बिक्री जोरों पर रही हैं। बाज जोधपुर की करें तो जोधपुर ₹300 करोड़, उदयपुर ₹250 करोड़, बीकानेर ₹200 करोड़ और कोटा ₹150 करोड़, जैसे शहरों में भी स्टॉल्स और दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। कुल मिलाकर पांच प्रमुख शहरों में 1 लाख से अधिक दुकानें सजीं। साल 2021 से 2023 तक का कारोबार करीब 6500 करोड़ रहा है। इनमें जयपुर का 1900 करोड़, जोधपुर का 1240 करोड़ और उदयपुर का 985 करोड़ का बिजनेस भी शामिल है। इसके अलावा करीब आठ लाख अस्सी हजार से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े हैं। तमाम आंकड़े कारोबार से जुड़े राजस्थान के व्यापारियों के अनुसार है।