रूसी तेल ने 39 महीने में भारत के बचाए 12.6 अरब डॉलर रुपए, आम नागरिकों को कितना पहुंचा फायदा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। 25 फीसदी टैरिफ रूसी तेल खरीदने पर लगाई गई है। दरअसल, ट्रंप और उनके सलाहकारों का मानना है कि यदि भारत को रूसी तेल खरीदने से दूर कर दिया जाए तो इसका सीधा प्रभाव रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) पर पड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Putin) को भयंकर आर्थिक दवाब का सामना करना होगा। इसके कारण वह युद्ध रोकने को मजबूर हो जाएंगे। ट्रंप के कई सलाहकारों ने इस पर टिप्पणी की है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारों ने तो रूस-यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर की संज्ञा दे दी। वॉशिंगटन में ट्रंप के करीबियों का मानना है कि पीएम मोदी, यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं।