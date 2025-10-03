छत्तीसगढ़ में स्वदेशी 2.0 अभियान: ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ राज्य सरकार की पहल, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

छत्तीसगढ़ में हर साल 350 करोड़ रुपए के विभिन्न तरह के स्वदेशी सामान का कारोबार होता है। इनमें खादी, हाथकरघा निर्मित सामान, बेलमेटल, लकड़ी, विभिन्न सजावटी सामान से लेकर घरेलू उपयोग में आने वाले विभिन्न सामान शामिल हैं। खादी ग्रामोद्योग के अधिकारियों का कहना है कि स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित करने के लिए शासकीय दतरों में इसके उपयोग को अनिवार्य किया गया है। वहीं खादी को प्रोत्साहित करने के लिए 25 फीसदी तक छूट की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसके चलते स्वदेशी उत्पादों के कारोबार में इजाफा हुआ है।