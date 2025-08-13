TMC सांसद सायोनी घोष बनी विपक्ष की राजनीति की नई ताकत, क्यों उनके भाषण हो रहे वायरल, उनके बारे में यहां जानिए सबकुछ

त्रिपुरा और मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल तथागत रॉय (Tathagata Roy, Governor of Tripura and Meghalaya) ने जनवरी 2021 में हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में सायोनी घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद वह सुर्खियों में आईं। इस घटना के बाद उनकी राजनीतिक प्रतिभा को तृणमूल कांग्रेस ने पहचाना और फरवरी 2021 में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। पार्टी में शामिल होने के एक महीने बाद ही मार्च 2021 में उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Legislative Assembly election 2021 ) में आसनसोल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया। वह इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल (Agnimitra Paul) से हार गईं। हालांकि पार्टी ने सायोनी की राजनीतिक क्षमता का अंदाजा लगा लिया और वर्ष 2021 के जून में अभिषेक बनर्जी को हटाकर सायोनी को तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा की अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद सायोनी घोष बहुत तेजी से राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने में सक्रिय रही हैं।