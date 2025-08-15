ट्रंप-पुतिन की अलास्का मीटिंग से रूस और यूस के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए

Trump Putin Alaska Summit Impact on US-Russia Relations: अलास्का के अंकोरेज में स्थित Joint Base Elmendorf–Richardson में 15 अगस्त 2025 को आयोजित एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Putin) ने आमने‑सामने वार्ता कर दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट दूर करने की कोशिश की। यह बैठक दोनों की व्हाइट हाउस वापसी के बाद पहली औपचारिक मुलाकात थी। इस बैठक से दोनों नेताओं को अप्रत्याशित रूप से सीधे संवाद (Trump Putin Alaska Summit Impact on US-Russia Relations) करने का मौका मिला है, जिससे शीत युद्ध (Cold War) के पूर्व के संवाद दुबारा शुरू हो सकते हैं।पुतिन के लिए यह मीटिंग उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत करने का अवसर हो सकता है, जिससे उन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों में रियायत मिल सकती है।