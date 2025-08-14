क्या दीघा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह होगा बंगाल का दुर्गा आंगन मंदिर ? पर्यटन विभाग का मेगा प्रोजेक्ट

Durga Angan Jagannath Digha Temple Design: पश्चिम बंगाल सरकार अब एक नया धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। दीघा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाद अब राज्य में एक भव्य 'दुर्गा आंगन' (Durga Angan Temple West Bengal)से पहले दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर बना था, उसका निर्माण भी हिडको ने ही किया था। मंदिर बनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर (Jagannath Temple Digha Design) की तरह होगा। ​पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बनावट कलिंग शैली (Kalinga Architecture India) में की गई है, जो ओडिशा की पारंपरिक मंदिर निर्माण शैली है। यह शैली भव्यता, ऊंचे शिखरों और जटिल नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर एक विशाल परिसर में बना है और लगभग 400,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसकी ऊँचाई लगभग 65 मीटर (214 फीट) है और मुख्य शिखर के ऊपर नीलचक्र और पताका (ध्वज) लगा हुआ है।