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Doctor Shopping in India : भारत में ‘डॉक्टर शॉपिंग’ एक अनकहा संकट या बेहतर इलाज की तलाश?

Doctor Shopping: क्या आप भी बीमारी ठीक न होने पर तुरंत डॉक्टर बदल लेते हैं? सावधान! इसे 'डॉक्टर शॉपिंग' कहते हैं और यह आपकी सेहत और जेब दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स से जानें, क्यों बार-बार डॉक्टर बदलना जानलेवा हो सकता है और कैसे ABHA कार्ड जैसे डिजिटल समाधान इस संकट को रोक सकते हैं।

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भारत

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Chitra Badoliya

Apr 22, 2026

Doctor Shopping in India : आज के दौर में जहां जानकारी हमारी उंगलियों पर रहती है, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति तेजी से उभरी है 'डॉक्टर शॉपिंग' (Doctor Shopping)। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा जटिल ( Structural Complex) है, यह व्यवहार न केवल मरीजों की जेब पर भारी पड़ रहा है, बल्कि उनकी सेहत के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि डॉक्टर शॉपिंग क्या है, भारत में इसके पीछे के कारण क्या हैं, और इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं।

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