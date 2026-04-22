Doctor Shopping in India : भारत में ‘डॉक्टर शॉपिंग’ एक अनकहा संकट या बेहतर इलाज की तलाश?

Doctor Shopping in India : आज के दौर में जहां जानकारी हमारी उंगलियों पर रहती है, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति तेजी से उभरी है 'डॉक्टर शॉपिंग' (Doctor Shopping)। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा जटिल ( Structural Complex) है, यह व्यवहार न केवल मरीजों की जेब पर भारी पड़ रहा है, बल्कि उनकी सेहत के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि डॉक्टर शॉपिंग क्या है, भारत में इसके पीछे के कारण क्या हैं, और इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं।
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