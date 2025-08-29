Samudrayaan: चंद्रयान, सूर्य मिशन, गगनयान के बाद अब समुद्रयान मिशन होगा लॉन्च, इससे कैसे मजबूत होगी भारत की ब्लू इकॉनमी?

Launch date of Samudrayaan: इसी महीने की शुरुआत में दो भारतीय "जलयात्रियों" ने फ्रांसीसी पोत नॉटाइल पर सवार होकर अटलांटिक महासागर की गहराई में उतर यात्रा की। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त Cdr (Retd) Jatinder Pal Singh और राजू रमेश (Raju Ramesh) क्रमशः समुद्र तल में 5,002 मीटर और 4,025 मीटर की गहराई तक नीचे गए। उनकी यह यात्रा आगामी समुद्रयान परियोजना के तहत गहरे समुद्र में अन्वेषण की तैयारी के उद्देश्य के तहत किया गया था। तीन लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक भेजने की योजना पर काम कर रहा है। वर्ष 2027 तक मत्स्य-6000 के जरिए तीनों को समुद्र तल तक ले जाने की व्यवस्था करेगा। इसके लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया है।