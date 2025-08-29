Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Samudrayaan: चंद्रयान, सूर्य मिशन, गगनयान के बाद अब समुद्रयान मिशन होगा लॉन्च, इससे कैसे मजबूत होगी भारत की ब्लू इकॉनमी?

Samudrayaan Project: दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास समुद्र की गहराई से अन्वेषण करने की क्षमता है। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस शामिल हैं। इस दिशा में भारत भी अपने कदम बढ़ा चुका है। समुद्रयान परियोजना भारत के लिए कितनी फायदेमंद रहेगी। यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

भारत

Swatantra Mishra

Aug 29, 2025

samudryaan Mission
भारत समुद्रयान मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। (Photo: IANS)

Samudrayaan Mission: भारत ने वर्ष 2019 में चंद्रयान मिशन (Chandryaan Mission) सफलता के साथ लॉन्च किया। सूर्य मिशन (Surya Mission) को वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया। वर्ष 2025 के दिसंबर में गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission) के लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही भारत की नजर अब समुद्र की गहराई में उतरकर दुनिया के कुछ ताकतवर देशों की फेहरिस्त में शामिल होना है। भारत के पास 11,098 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है और वह इस अभियान के साथ ब्लू इकॉनमी को रफ्तार देना चाहता है।

कब तक लॉन्च होगा समुद्रयान प्रोजेक्ट?

Launch date of Samudrayaan: इसी महीने की शुरुआत में दो भारतीय "जलयात्रियों" ने फ्रांसीसी पोत नॉटाइल पर सवार होकर अटलांटिक महासागर की गहराई में उतर यात्रा की। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त Cdr (Retd) Jatinder Pal Singh और राजू रमेश (Raju Ramesh) क्रमशः समुद्र तल में 5,002 मीटर और 4,025 मीटर की गहराई तक नीचे गए। उनकी यह यात्रा आगामी समुद्रयान परियोजना के तहत गहरे समुद्र में अन्वेषण की तैयारी के उद्देश्य के तहत किया गया था। तीन लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक भेजने की योजना पर काम कर रहा है। वर्ष 2027 तक मत्स्य-6000 के जरिए तीनों को समुद्र तल तक ले जाने की व्यवस्था करेगा। इसके लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Indigenous Submarine Matsya-6000: 4100 करोड़ रुपए की लागत से बनीं मत्स्य-6000 पनडुब्बी का इस तारीख को होगा टेस्ट, जानें क्या हैं खूबियां
राष्ट्रीय
image

क्या है मत्स्य-6000 ?

What is Matsya 6000: यह वह वाहन तीनों जलयात्रियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा। इसका डिजाइन एक बड़ी मछली की तरह डिज़ाइन किया जाएगा। इस वाहन में 2.1 मीटर व्यास का एक "कार्मिक गोला" होगा, जहां से मनुष्य इस मिशन को संचालित करेगा। कार्मिक क्षेत्र टाइटेनियम मिश्र धातु से बना होगा। यह वाहन 12 घंटे के मिशन के लिए तीन मानवों को संभाल सकेगा और वहीं आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक उन्हें सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी होगी।

समुद्रयान का क्या है उद्देश्य?

Purpose of Samudrayaan: केंद्र सरकार इस मिशन के ​जरिए आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों का दोहन करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुका है। इस अभियान के जरिए भारत समुद्र में 6000 मीटर तक की गहराई में उतरकर कई अनछुए खनिज, ईंधन और जैव विविधता से जुड़े मौजूद संसाधनों का दोहन करना चाह रहा है। इस मिशन के जरिए समुद्र की गहराई में जीव-जंतुओं, समुद्री जैव विविधताओं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना और समुद्री जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाना होगा।

मिशन से क्या-क्या होगा हासिल?

इस मिशन का उद्देश्य पानी के नीचे चलने वाले वाहनों और रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना होगा। गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल हासिल करना जिनका उपयोग बैटरी में किया जाता है। इसका एक प्रमुख समुद्र से ऊर्जा और ताज़ा पानी प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इस मिशन के तहत महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में क्षमता विकास के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना करना भी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

science news

Published on:

29 Aug 2025 02:06 pm

Hindi News / Patrika Special / Samudrayaan: चंद्रयान, सूर्य मिशन, गगनयान के बाद अब समुद्रयान मिशन होगा लॉन्च, इससे कैसे मजबूत होगी भारत की ब्लू इकॉनमी?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.