7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Tariff में मिले अरबों डॉलर का क्या करेंगे Trump, क्या बदल पाएगी कर्ज में डूबे अमेरिका की तस्वीर?

Tariff Collection in US: अमेरिका ने जुलाई महीने में 30 अरब डॉलर का टैरिफ रेवेन्यू कलेक्ट किया है। यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 242% अधिक है।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 07, 2025

Tariff Collection in US
अमेरिका के टैरिफ रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ है। (PC: Gemini)

मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा जाता होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सरकार द्वारा रिकॉर्ड टैरिफ रेवेन्यू कलेक्शन की डींग न मारते हों। हाल ही में ट्रंप ने टैरिफ रेवेन्यू का जिक्र करते हुए कहा था, "हमारे पास इतना अधिक पैसा आ रहा है, जितना इस देश ने कभी नहीं देखा।" वास्तव में, ट्रंप सही कर रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने पिछले महीने टैरिफ रेवेन्यू में लगभग 30 बिलियन डॉलर कलेक्ट किये हैं। यह पिछले साल जुलाई की तुलना में टैरिफ रेवेन्यू में 242% की ग्रोथ है।

आ गया तीन गुना ज्यादा टैरिफ

अप्रैल में ट्रंप ने लगभग सभी सामानों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगाना शुरू किया था। इसके बाद कई अन्य सख्त टैरिफ लगाए गए। इन सब के चलते अमेरिका ने कुल 100 बिलियन डॉलर का टैरिफ रेवेन्यू कलेक्ट किया है। यह पिछले साल के इन्हीं चार महीनों में कलेक्ट की गई राशि का तीन गुना है।

ये भी पढ़ें

कर्ज में गले तक डूबा है अमेरिका! कंपनियां हो रहीं दिवालिया, Donald Trump देख नहीं पाएंगे ये आंकड़े
Patrika Special News
is india dead economy

तो आखिर अमेरिका इस पैसे का क्या कर रहा है?

ट्रंप ने दो विकल्पों के कॉम्बिनेशन का प्रस्ताव दिया है: सरकार के खरबों के कर्ज का भुगतान करना और अमेरिकियों को "टैरिफ रिबेट चेक्स" भेजना। ट्रंप ने मंगलवार को कहा, "मैं जो कर रहा हूं, उसका उद्देश्य मुख्य रूप से कर्ज चुकाना है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी एक संभावना है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि हम अमेरिका के लोगों को डिविडेंड भी दे सकते हैं।"

अमेरिकियों को क्या लगता है?

कम से कम अभी तक तो दोनों में से किसी उद्देश्य पर काम नहीं हुआ है। इसलिए कई अमेरिकियों को ऐसा लग सकता है कि टैरिफ से आ रहे अरबों-खरबों डॉलर, जो मुख्य रूप से विदेशी सामानों का आयात करने के लिए शुरुआती बिलों का भुगतान करने वाले अमेरिकी व्यवसायों की जेब से आ रहे हैं, धूल फांक रहे हैं।

सरकारी खजाने में टैरिफ रेवेन्यू का क्या होता है?

सरकार को साधारण करों या टैरिफ के माध्यम से मिलने वाला कोई भी राजस्व ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रबंधित एक सामान्य कोष में जाता है। ट्रेजरी इस कोष को "अमेरिका की चेकबुक" कहती है, क्योंकि इसका उपयोग सरकार के बिलों का भुगतान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स।

अमेरिका पर है 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज

जब सरकार का राजस्व उसके बिलों से कम हो जाता है, यानी वह बजट घाटे में चली जाती है, तो उस अंतर को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिये जाते हैं। कुल मिलाकर, अमेरिकी सरकार पर 36 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज है, जो इसे चुकाना है। यह एक ऐसी राशि है, जो लगातार बढ़ रही है। कई अर्थशास्त्रियों ने इस बढ़ते कर्ज पर भारी चिंता जताई है। अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं कि यह कर्ज आर्थिक विकास पर भारी पड़ रहा है।

अमेरिका को चुकना पड़ता है भारी ब्याज

ऐसा इसलिए है, क्योंकि अमेरिकी सरकार को अपने कर्जों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। सरकार जितना अधिक उधार लेती है, उसे उतना ही अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। यह एक बड़ा खर्च है। इस समय कलेक्ट किया जा रहा टैरिफ रेवेन्यू सरकार के चालू वित्त वर्ष के लिए चल रहे 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बजट घाटे को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि, टैरिफ कलेक्शन ने घाट को कम जरूर किया है। इसका मतलब है कि सरकार को उतना पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना कि वह टैरिफ रेवेन्यू के बिना लेती।

अमेरिका में बढ़ेगी महंगाई

अमेरिकी सरकार द्वारा प्रकाशित हालिया महंगाई रिपोर्टों से पता चलता है कि उपकरण, खिलौने, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान जो टैरिफ परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं, महंगे हो रहे हैं। वहीं, वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैंबल सहित कई कंपनियां आगामी मूल्य वृद्धि की चेतावनी दे रही हैं। कई आर्थिक सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता ने व्यवसायों को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने से भी रोक दिया है, जिससे नौकरी के अवसर कम हो गए हैं।

ये भी पढ़ें

डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा : 55% ने नकारा, जानिए इसकी असल वजह
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 03:43 pm

Hindi News / Patrika Special / Tariff में मिले अरबों डॉलर का क्या करेंगे Trump, क्या बदल पाएगी कर्ज में डूबे अमेरिका की तस्वीर?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.