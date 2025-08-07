Tariff में मिले अरबों डॉलर का क्या करेंगे Trump, क्या बदल पाएगी कर्ज में डूबे अमेरिका की तस्वीर?

ऐसा इसलिए है, क्योंकि अमेरिकी सरकार को अपने कर्जों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। सरकार जितना अधिक उधार लेती है, उसे उतना ही अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। यह एक बड़ा खर्च है। इस समय कलेक्ट किया जा रहा टैरिफ रेवेन्यू सरकार के चालू वित्त वर्ष के लिए चल रहे 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बजट घाटे को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि, टैरिफ कलेक्शन ने घाट को कम जरूर किया है। इसका मतलब है कि सरकार को उतना पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना कि वह टैरिफ रेवेन्यू के बिना लेती।