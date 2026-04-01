B. R. Ambedkar: क्यों डॉ. अंबेडकर बढ़ती जा रही है की लोकप्रियता? क्या उनके बारे में ये बातें पता आपको हैं?

B. R. Ambedkar Birth Anniversary: डॉ. भीमराव राव अंबेडकर (B. R. Ambedkar) की आज 135वीं जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। डॉ. अंबेडकर को उनके चाहने वाले आदर से 'बाबा साहेब' (Baba Saheb) के नाम से पुकारते हैं। डॉ. अंबेडकर की चमक समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में खासकर 90 के दशक तक आते-आते अंबेडकर का नाम उन पार्टियों ने से भी लेना शुरू कर दिया, जो उनके विचारों की पहले आलोचना किया करते थे।