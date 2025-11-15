Winter Destination: एमपी का शिमला है पचमढ़ी… जानिए कैसे पहुंचे, कितना खर्च, क्या रखें तैयारी

Winter Destination Pachmarhi Hill Station (फोटो सोर्स: MP Tourism Website)
Winter Destination Pachmarhi Hill Station: एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहां सर्द मौसम में भी टूरिस्ट की भीड़ उमड़ती है। मानसून के बाद हरियाली की चादर ओढ़े सतपुड़ा की पहाड़ियां बला की खूबसूरत नजर आती हैं। नवंबर से फरवरी तक का मौसम यहां का पीक टूरिज्म सीजन है, खासकर न्यू ईयर के आसपास। तब देशी-विदेशी मेहमान यहां नये साल का जश्न मनाने आते हैं। सर्दियों में पचमढ़ी में होने वाले विशेष आयोजन इस सीजन को और खास बना देते हैं। इस दौरान लोगों को प्रकृति के करीब आकर नेचुरली एक सुकून का अहसास होता है। जिसके लिए न योग करने की जरूरत होती है और न ही मेडिटेशन की। सर्द मौसम में आपको भी करनी है पचमढ़ी की सैर, तो patrika.com का ये स्पेशल आर्टिकल आपके लिए है परफेक्ट गाइड, जानें कैसे पहुंचे, कहां घूमें, कहां मिलेगा स्वादिष्ट खाना और कितना होगा खर्च, इसे पढ़कर कर लें ये जरूरी तैयारी और निकल जाए एमपी के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की सैर पर…
बता दें कि, पचमढ़ी की ऊंचाई करीब 1,067 मीटर है। हिल्स स्टेशन होने के चलते यहां का मौसम सालभर सुहाना होता है। गर्मियों में यहां का तापमान 25-30 डिग्री रहता है। जबकि सर्दियों में 5-15 डिग्री तक गिर जाता है। कभी-कभी हल्की बर्फबारी भी हो जाती है। दिसंबर के अंत में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटल, रिसॉर्ट और लोकल ऑर्गनाइजर्स स्पेशल इवेंट्स प्लान किए जाते हैं। ऐसे में यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। एमपी टूरिज्म डेटा के अनुसार 2024-25 सीजन में विदेशी टूरिस्ट्स की संख्या में 20% की बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि यहां शिमला जैसी भीड़भाड़ नहीं है। लेकिन वहां का खूबसूरत एहसास जरूर है।
पचमढ़ी(Pachmarhi Hill Station) पहुंचना आसान है, लेकिन रोड ट्रिप सबसे पॉपुलर तरीका है। यहां कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं। यहां पहुंचने के लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन पिपरिया है।
न्यू ईयर पर रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस और होटल्स के रेट्स 30-50% तक बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप एडवांस बुकिंग से करते हैं तो बचत हो सकती है।
