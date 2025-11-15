Winter Destination: एमपी का शिमला है पचमढ़ी… जानिए कैसे पहुंचे, कितना खर्च, क्या रखें तैयारी

Winter Destination Pachmarhi Hill Station: एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहां सर्द मौसम में भी टूरिस्ट की भीड़ उमड़ती है। मानसून के बाद हरियाली की चादर ओढ़े सतपुड़ा की पहाड़ियां बला की खूबसूरत नजर आती हैं। नवंबर से फरवरी तक का मौसम यहां का पीक टूरिज्म सीजन है, खासकर न्यू ईयर के आसपास। तब देशी-विदेशी मेहमान यहां नये साल का जश्न मनाने आते हैं। सर्दियों में पचमढ़ी में होने वाले विशेष आयोजन इस सीजन को और खास बना देते हैं। इस दौरान लोगों को प्रकृति के करीब आकर नेचुरली एक सुकून का अहसास होता है। जिसके लिए न योग करने की जरूरत होती है और न ही मेडिटेशन की। सर्द मौसम में आपको भी करनी है पचमढ़ी की सैर, तो patrika.com का ये स्पेशल आर्टिकल आपके लिए है परफेक्ट गाइड, जानें कैसे पहुंचे, कहां घूमें, कहां मिलेगा स्वादिष्ट खाना और कितना होगा खर्च, इसे पढ़कर कर लें ये जरूरी तैयारी और निकल जाए एमपी के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की सैर पर…