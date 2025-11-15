Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Winter Destination: एमपी का शिमला है पचमढ़ी… जानिए कैसे पहुंचे, कितना खर्च, क्या रखें तैयारी

Winter Destination Pachmarhi Hill Station: सर्द मौसम में आपको भी करनी है पचमढ़ी की सैर, तो patrika.com का ये स्पेशल आर्टिकल आपके लिए है परफेक्ट गाइड, जानें कैसे पहुंचे, कहां घूमें, कहां मिलेगा स्वादिष्ट खाना और कितना होगा खर्च, इसे पढ़कर कर लें ये जरूरी तैयारी और निकल जाए एमपी के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की सैर पर…

4 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Avantika Pandey

Nov 15, 2025

Winter Destination Pachmarhi Hill Station

Winter Destination Pachmarhi Hill Station (फोटो सोर्स: MP Tourism Website)

Winter Destination Pachmarhi Hill Station: एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहां सर्द मौसम में भी टूरिस्ट की भीड़ उमड़ती है। मानसून के बाद हरियाली की चादर ओढ़े सतपुड़ा की पहाड़ियां बला की खूबसूरत नजर आती हैं। नवंबर से फरवरी तक का मौसम यहां का पीक टूरिज्म सीजन है, खासकर न्यू ईयर के आसपास। तब देशी-विदेशी मेहमान यहां नये साल का जश्न मनाने आते हैं। सर्दियों में पचमढ़ी में होने वाले विशेष आयोजन इस सीजन को और खास बना देते हैं। इस दौरान लोगों को प्रकृति के करीब आकर नेचुरली एक सुकून का अहसास होता है। जिसके लिए न योग करने की जरूरत होती है और न ही मेडिटेशन की। सर्द मौसम में आपको भी करनी है पचमढ़ी की सैर, तो patrika.com का ये स्पेशल आर्टिकल आपके लिए है परफेक्ट गाइड, जानें कैसे पहुंचे, कहां घूमें, कहां मिलेगा स्वादिष्ट खाना और कितना होगा खर्च, इसे पढ़कर कर लें ये जरूरी तैयारी और निकल जाए एमपी के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की सैर पर…

सर्दियों का सीजन क्यों रहता है खास?

बता दें कि, पचमढ़ी की ऊंचाई करीब 1,067 मीटर है। हिल्स स्टेशन होने के चलते यहां का मौसम सालभर सुहाना होता है। गर्मियों में यहां का तापमान 25-30 डिग्री रहता है। जबकि सर्दियों में 5-15 डिग्री तक गिर जाता है। कभी-कभी हल्की बर्फबारी भी हो जाती है। दिसंबर के अंत में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटल, रिसॉर्ट और लोकल ऑर्गनाइजर्स स्पेशल इवेंट्स प्लान किए जाते हैं। ऐसे में यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। एमपी टूरिज्म डेटा के अनुसार 2024-25 सीजन में विदेशी टूरिस्ट्स की संख्या में 20% की बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि यहां शिमला जैसी भीड़भाड़ नहीं है। लेकिन वहां का खूबसूरत एहसास जरूर है।

स्पेशल इवेंट्स का लें मजा

  • बोनफायर नाइट्स: जंगल के बीच आग के पास डांस, म्यूजिक और लोकल फोक डांस।
  • काउंटडाउन पार्टी: पचमढ़ी लेक या धूपगढ़ पॉइंट पर डीजे, फायरवर्क्स और थीम बेस्ड नाइट्स।
  • एडवेंचर इवेंट्स: ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग और न्यू ईयर स्पेशल कैंपिंग।
  • कल्चरल फेस्ट: मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा आयोजित लोक नृत्य, फूड फेस्टिवल और हैंडक्राफ्ट मार्केट।

कैसे पहुंचें पचमढ़ी?

पचमढ़ी(Pachmarhi Hill Station) पहुंचना आसान है, लेकिन रोड ट्रिप सबसे पॉपुलर तरीका है। यहां कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं। यहां पहुंचने के लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन पिपरिया है।

ट्रेन से ऐसे पहुंचें पचमढ़ी(Pachmarhi Hill Station)

  • निकटतम स्टेशन: पिपरिया (52 किमी दूर)।
  • प्रमुख ट्रेनें: मुंबई-गोरखपुर एक्सप्रेस, दिल्ली-चेन्नई ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस।
  • पिपरिया से टैक्सी/बस: 1-1.5 घंटे

फ्लाइट से ऐसे पहुंचें पचमढ़ी

  • निकटतम एयरपोर्ट: भोपाल (राजा भोज एयरपोर्ट, 195 किमी)।
  • फ्लाइट्स: दिल्ली, मुंबई, इंडिगो/एयर इंडिया से डेली।

रोड से से ऐसे पहुंचें पचमढ़ी

कितना आएगा खर्च? (2 रात/3 दिन का बजट, 2 लोगों के लिए)

  • ट्रांसपोर्ट (भोपाल से राउंड ट्रिप): 2,000 रुपए(बस), 6,000 रुपए (कैब),
  • स्टे (प्रति रात): 1,500 रुपए (गेस्ट हाउस), 3,500 रुपए (रिसॉर्ट), 8,000 रुपए (5-स्टार)
  • फूड (प्रति दिन): 800 रुपए (लोकल), 1,500 रुपए (रेस्टोरेंट)
  • एक्टिविटी/एंट्री): 1,000 रुपए (ट्रेकिंग), 2,500 रुपए (पैराग्लाइडिंग), 5,000 रुपए (प्राइवेट टूर)

एडवांस बुकिंग से बचत

न्यू ईयर पर रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस और होटल्स के रेट्स 30-50% तक बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप एडवांस बुकिंग से करते हैं तो बचत हो सकती है।

सर्दियों में पचमढ़ी जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • कपड़े: वूलन जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, मफलर, वॉटरप्रूफ शूज ट्रेकिंग के लिए।
  • हेल्थ सेफ्टी: मॉइश्चराइजर, लिप बाम, मेडिसिन किट, सनस्क्रीन।
  • एक्टिविटी के लिए: कैमरा, पावर बैंक, वॉकिंग स्टिक।
  • डॉक्यूमेंट्स: आईडी प्रूफ, होटल बुकिंग, व्हीकल परमिट (वन क्षेत्र के लिए)।
  • इको-फ्रेंडली टिप: प्लास्टिक बैग बैन है, रीयूजेबल बैग रखें ओर जंगल में शोर न करें।

यहां जरूर जाएं

धूपगढ़

रजत प्रपात झरना

पांडव गुफाएं

ये भी पढ़ें

3 तलाक को कोर्ट ले जाने वाली शाहबानो का संघर्ष, 33 साल बाद न्याय अब बड़े पर्दे पर दुनिया देखेगी
Patrika Special News
Shah Bano Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 04:07 pm

Hindi News / Patrika Special / Winter Destination: एमपी का शिमला है पचमढ़ी… जानिए कैसे पहुंचे, कितना खर्च, क्या रखें तैयारी

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

सिर में लगी गंभीर चोट, छूटा हाथ से बल्ला, फिर छोटे से कमरे से Anand Mahindra ने शुरु किया कारोबार, पढ़िए उनकी Success Story

Kotak Mahindra Bank
Patrika Special News

बिहार चुनाव नतीजों के आंकड़े तो देख लिए, अब डराने वाले इन आंकड़ों पर भी ध्यान दें

सीएम नीतीश कुमार
Patrika Special News

Nitish Kumar: 30 साल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं नीतीश, आखिरी बार किसको हराया?

Patrika Special News

जैश ए मोहम्मद ने भारत को दिए 6 बड़े जख्म, 6 दिसंबर को थी देश को दहलाने की प्लानिंग

Jaish-e-Mohammed carried out major attacks in India
Patrika Special News

डिमेंशिया के खतरे को कम करने में कारगर है संगीत? जानिये क्या कहती है New Study

Listening to music is linked to lower dementia risk
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.