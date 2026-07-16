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AI Reskilling: नौकरी बचाने के लिए पैरेंट्स को बदलना होगा अपना पुराना ढर्रा, वरना रेस से हो जाएंगे बाहर

Career Survival: जॉब मार्केट में जनरेटिव एआई के बढ़ते कदम मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स और पैरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। खुद की नौकरी बचाने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए पैरेंट्स को तुरंत 'एआई को-पायलट' के रूप में अपना कर री-स्किलिंग शुरू करनी होगी।
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भारत

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MI Zahir

Jul 16, 2026

Parents AI Reskilling News.

पैरेंट्स बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए 'एआई को-पायलट' की भूमिका निभाते हुए। ( फोटो : ChatGPT )

AI Reskilling Guide : पैरेंट्स के लिए री-स्किलिंग और करियर सर्वाइवल गाइड आज का जॉब मार्केट एक बड़े उथल-पुथल से गुजर रहा है। ChatGPT, Claude और Midjourney जैसे जनरेटिव एआई टूल्स अब सिर्फ टेक-एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं हैं। ये टूल्स कोडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कैम्पेन डिज़ाइन कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस संभाल रहे हैं और कस्टमर सर्विस को
ऑटोमेट कर रहे हैं। इस अचानक आए टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ने सबसे ज़्यादा मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स, विशेषकर पैरेंट्स पर दबाव बढ़ा दिया है। पैरेंट्स आज एक दोहरी मार झेल रहे हैं। उन्हें खुद को जॉब मार्केट में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपस्किलिंग करनी है और अपने बच्चों को एक ऐसे फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए तैयार करना है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह 10 साल बाद कैसा दिखेगा।

पैरेंट्स अपने बच्चों को 'एआई को-पायलट के रूप में गाइड करते हुए। (फोटो: ChatGPT)

ट्रेडिशनल कैरियर पाथ : एक नजर

जैसे एक स्पेशलाइज्ड डिग्री लेना और कॉर्पोरेट लैडर पर धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना-अब सुरक्षित नहीं रहा। आज पैरेंट्स को एआई को खतरा नहीं, बल्कि एक को-पायलट के रूप में देखना होगा।

पैरेंट्स के लिए नई इकोनॉमिक रियलिटी

दशकों से कैरियर की सबसे सेफ एडवाइस थी: "किसी एक फील्ड (जैसे फाइनेंस, लीगल या आईटी) के एक्सपर्ट बन जाओ।" लेकिन एआई इवोल्यूशन ने इस नियम को पूरी तरह बदल दिया है।

अब क्या खतरे में है ?

मशीन लर्निंग और एआई उन कामों को सबसे पहले रिप्लेस कर रहे हैं जो रूटीन कॉग्निटिव टास्क (नियमित मानसिक कार्य) हैं। मसलन:

बेसिक प्रोग्रामिंग और कोड डीबगिंग।

स्टैंडर्ड लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग।

डेटा एंट्री और बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस।

एआई का इस्तेमाल जमाने के हिसाब से करें, अपने बच्चों को ऐसे गाइड करें। (फोटो: ChatGPT)

मिड-कैरियर का संकट

आजकल 35 से 50 वर्ष की आयु के वर्किंग पैरेंट्स इस समय सबसे बड़े फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन्स से घिरे हुए हैं—जैसे होम लोन, बच्चों की स्कूल फीस और पैरेंटल हेल्थकेयर। ऐसे में, नौकरी बचाने या बदलने के लिए 3-4 साल का कैरियर ब्रेक लेकर वापस कॉलेज जाना पूरी तरह से असंभव सा है।

एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा

रिसर्च इनसाइट: हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार, एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि "एआई का उपयोग करने वाले लोग उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जो इसका उपयोग नहीं करते।" सौभाग्य से एआई खुद इस समस्या का समाधान भी है। यह एक 24/7 पर्सनलाइज्ड ट्यूटर की तरह काम करता है, जो बिना किसी फीस के आपको नई स्किल्स सिखा सकता है।

बिजी पैरेंट्स एआई के जरिये ​री स्किलिंग स्ट्रेटेजी अपनाएं। (फोटो: ChatGPT)

री-स्किलिंग के लिए 3 मेन पिलर्स

प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए रटने की आदत छोड़नी होगी और सिस्टम्स थिंकिंग को अपनाना होगा। पैरेंट्स को मुख्य रूप से तीन एरियाज पर फोकस करना चाहिए:

  1. एआई लिटरेसी और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग

आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक स्मार्ट एआई ऑपरेटर बनना होगा।

प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग -यानि एआई से सही और सटीक रिजल्ट निकालने के लिए सही तरीके से सवाल पूछना—आज एक कोर कॉर्पोरेट स्किल बन चुकी है। एक पैरेंट के तौर पर, यदि आप ईमेल ड्राफ्ट करने, प्रोजेक्ट टाइमलाइन्स बनाने या बड़ी स्प्रेडशीट्स का विश्लेषण करने के लिए एआई का उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी दुगुनी हो सकती है।

  1. डेटा लिटरेसी और कॉन्टेक्स्टुअल अंडरस्टैंडिंग

एआई कुछ ही सेकंड्स में लाखों डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करके चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकता है, लेकिन वह कॉन्टेक्स्ट और बिजनेस की बारीकियों को नहीं समझ सकता। प्रोफेशनल्स को यह सीखना होगा कि एआई से जनरेट किए गए डेटा में बायसेस (पूर्वाग्रह) और कमियों को कैसे पकड़ें। डेटा प्राइवेसी की समझ और रणनीतिक निष्कर्ष निकालने की मानवीय क्षमता आपको ऑफिस में अपरिहार्य बना देगी।

  1. ह्यूमन-सेंट्रिक स्किल्स (सॉफ्ट स्किल्स)

एआई के आदी लोग समझें कि जैसे-जैसे टेक्निकल टास्क ऑटोमेट होंगे, ह्यूमन स्किल्स की वैल्यू आसमान छुएगी। सहानुभूति, जटिल बातचीत, टीम लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी चीजें हैं जिनकी नकल कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। दिलचस्प बात यह है कि पैरेंट्स घर संभालने और बच्चों की परवरिश के दौरान इन स्किल्स मसलन क्राइसिस मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग में पहले से ही एक्सपर्ट होते हैं। बस इन्हें प्रोफेशनल स्पेस में सही ढंग से प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है।

पैरेंट्स एआई अपडेटेड नॉलेज के जरिये परिवार,संस्थान और भविष्य की तैयारी करें। (फोटो : ChatGPT)

बिजी पैरेंट्स के लिए व्यावहारिक री-स्किलिंग स्ट्रेटेजी :माइक्रो-लर्निंग स्टेप्स

आजकल समय सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों, घर और ऑफिस के बीच पढ़ाई के लिए घंटे निकालना नामुमकिन सा लगता है। इसलिए, माइक्रो-लर्निंग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं:

माइक्रो-लर्निंग का फॉर्मूला

रोज़ाना केवल 15 से 30 मिनट का समय निकालें। कोर्सेरा, एडएक्स, और लिंक्डइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के छोटे-छोटे मॉड्यूलर कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिन्हें आप वीकेंड्स पर पूरा कर सकते हैं।

एआई को अपना कैरियर कोच बनाएं

अपने री-स्किलिंग पाथ को डिज़ाइन करने के लिए एआई की मदद लें। आप चैटजीपीटी में अपना मौजूदा रिज्यूमे पेस्ट कर के यह प्रॉम्प्ट दे सकते हैं:

'मैं एक [आपकी वर्तमान भूमिका] हूं और [नई भूमिका, जैसे: डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर] बनना चाहता हूं। मेरे स्किल्स में क्या कमियां हैं? इसे पूरा करने के लिए मुझे 4 हफ़्तों का एक लर्निंग प्लान बना कर दो।'

बिल्ड ए पब्लिक पोर्टफोलियो

एआई के युग में आपकी डिग्री से ज़्यादा आपका प्रूफ ऑफ वर्क मायने रखता है। आप नो-कोड टूल्स का उपयोग कर के कोई वेबसाइट बनाएं, या लिंक्डइन पर अपनी डोमेन नॉलेज से जुड़े डेटा आर्टिकल्स शेयर करें। आपका डिजिटल पोर्टफोलियो ही आपका नया रिज्यूमे है।

बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना

जब माता-पिता खुद को अपग्रेड करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा और पॉजिटिव असर उनके बच्चों पर पड़ता है। बच्चे आपके उपदेशों से नहीं, बल्कि आपके एक्शन से सीखते हैं। जब बच्चे अपने पैरेंट्स को नए सॉफ़्टवेयर और एआई टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट और गलतियां करते हुए देखते और फिर सीखते हैं, तो उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट और अडैप्टेबिलिटी का जन्म होता है।

फैमिली लर्निंग एक्टिविटी : एक नजर

री-स्किलिंग को एक पारिवारिक एक्टिविटी बनाएं। वीकेंड पर बच्चों के साथ मिल कर एआई टूल्स के माध्यम से कोई स्टोरीबुक लिखना, डिजिटल आर्ट बनाना या कोडिंग का कोई बेसिक गेम ट्राई करना, तकनीक के प्रति उनका डर दूर करेगा और उन्हें पैसिव कंज्यूमर्स (सिर्फ रील्स देखने वाले) से एक्टिव क्रिएटर्स में बदल देगा।

इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट: नियोक्ताओं और सरकारों की ज़िम्मेदारी

आज के जमाने में पूरा बोझ अकेले पैरेंट्स के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। कॉर्पोरेट लीडर्स और नीति निर्माताओं को भी आगे आना होगा।

कॉर्पोरेट्स / एम्प्लॉयर्स: 'हायरिंग फॉर डिग्रीज' की जगह 'हायरिंग फॉर अडैप्टेबिलिटी' को प्राथमिकता दें। कंपनियों को इन-हाउस एआई एकेडमीज़ और पेड ट्रेनिंग आवर्स देने चाहिए ताकि अनुभवी कर्मचारियों का इंस्टीट्यूशनल नॉलेज बेकार न जाए।

गवर्नमेंट्स: वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए शॉर्ट-टर्म एडल्ट एजुकेशन पर सब्सिडी और टैक्स रिबेट्स दें, ताकि मिड-करियर में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को रोका जा सके।

स्कूल्स / के-12 सिस्टम: रट्टा-प्रणाली और पुराने सिलेबस को बदल कर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम-सॉल्विंग और एथिकल एआई यूसेज को अपने करिकुलम का मुख्य हिस्सा बनाएं।

गूगल की 'लर्निंग और अडैप्टेबिलिटी' पर राय

गूगल के अनुसार, एआई के इस दौर में अब केवल पुरानी डिग्री के भरोसे कैरियर नहीं चलाया जा सकता। कंपनी का मानना है कि भविष्य का वर्कफोर्स पूरी तरह से कंटीन्यूअस लर्निंग (लगातार सीखते रहने) पर निर्भर करेगा। पैरेंट्स को डराने के बजाय एआई को एक 'टूल ऑफ एम्पावरमेंट' यानि सशक्तीकरण के साधन के रूप में देखना चाहिए। गूगल खुद अपने 'एआई टूल्स' के जरिये कामकाजी माता-पिता को रोजाना 15 मिनट में अपस्किल होने के शॉर्ट-टर्म कोर्सेज दे रहा है। कंपनी का साफ संदेश है कि तकनीक से डरें नहीं, बल्कि इसे अपना डिजिटल को-पायलट बना कर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं।

माइक्रोसॉफ्ट की 'ह्यूमन-एआई कोलैबोरेशन' के बारे में राय

माइक्रोसॉफ्ट का आधिकारिक दृष्टिकोण यह है कि एआई इंसानी नौकरियों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि काम का बोझ कम करने के लिए आया है। कंपनी के शोध के मुताबिक, जो माता-पिता एआई का सही इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, वे दफ्तर में ज्यादा इररिप्लेसेबल बन रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का 'को पायलट' (Co pilot) इकोसिस्टम यह साबित करता है कि रूटीन और उबाऊ काम मशीनें संभाल सकती हैं। इससे वर्किंग पैरेंट्स को अपनी रचनात्मकता, रणनीति और परिवार के लिए अधिक समय निकालने का मौका मिलता है। कंपनी नियोक्ताओं से भी अपील कर रही है कि वे कर्मचारियों को इन-हाउस ट्रेनिंग के समय दें।

अल्फाबैट एंड गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। (विजुअल डिजाइन : ChatGPT)

एआई आग या बिजली से भी अधिक क्रांतिकारी

'एआई मानव इतिहास की सबसे गहरी तकनीकों में से एक है, जो आग या बिजली से भी अधिक क्रांतिकारी है। यह बदलाव मिड-करियर प्रोफेशनल्स के लिए एक चेतावनी जरूर है, लेकिन इससे भी बड़ा यह एक अवसर है। माता-पिता को कोडिंग का महारथी बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें एआई साक्षर बनना होगा। जब बच्चे अपने माता-पिता को नई तकनीक सीखते और उसके साथ प्रयोग करते देखते हैं, तो उनमें ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। भविष्य में वही लोग सफल होंगे जो लगातार खुद को रीइन्वेंट (नया रूप देना) करने की कला सीखेंगे।'

-सुंदर पिचाई, सीईओ अल्प्फाबैट एंड गूगल।

माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्या नडेला।(विजुअल डिजाइन: ChatGPT)

अब 'मानवीय कौशल' की कीमत सबसे ज्यादा होने वाली है

'हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां 'मानवीय कौशल' की कीमत सबसे ज्यादा होने वाली है। एआई कोड लिख सकता है और डेटा का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन वह सहानुभूति, नेतृत्व और नैतिक सोच की नकल नहीं कर सकता। कामकाजी पैरेंट्स घर और दफ्तर के बीच इन सॉफ्ट स्किल्स में पहले से ही माहिर होते हैं, उन्हें बस तकनीक का साथ चाहिए। एआई को अपना प्रतिद्वंद्वी समझने के बजाय उसे अपना सबसे बुद्धिमान सहयोगी बनाएं। जो पैरेंट्स आज खुद को अपग्रेड करेंगे, वे न सिर्फ अपना करियर बचाएंगे बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के रोल मॉडल बनेंगे।'

-सत्या नडेला,सीईओ, माइक्रोसाफ्ट।

कन्क्लुजन: एआई दुश्मन नहीं, को-पायलट है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां जाने का डर वास्तविक है, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा एआई से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से है जो एआई का उपयोग करना जानता है।

एआई को डर के बजाय एक को-पायलट के रूप में स्वीकार करें

बहरहाल, एआई यूजर ये समझें कि पैरेंट्स के लिए आगे का रास्ता डर का नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी (जिज्ञासा) का है। जब आप एआई को डर के बजाय एक को-पायलट के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप न केवल अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित करते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भविष्य की अनिश्चित दुनिया में जीने की सबसे बड़ी कला सिखाते हैं—द आर्ट ऑफ कंटीन्यूअस रीइन्वेंशन (लगातार खुद को नया रूप देने की कला)।

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Artificial Intelligence

Updated on:

18 Jul 2026 05:52 pm

Published on:

16 Jul 2026 06:17 pm

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