वही जंतर-मंतर, रास्ता भी वही… फिर सोनम वांगचुक का अनशन ‘अन्ना आंदोलन’ क्यों नहीं बन पाया?

Sonam Wangchuk Hunger Strike : भारतीय लोकतंत्र में अनशन केवल विरोध का माध्यम नहीं रहा, बल्कि सत्ता से जवाब मांगने का सबसे नैतिक और प्रभावशाली तरीका भी माना गया है। महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण और अन्ना हजारे तक, कई आंदोलनों ने अनशन के जरिए देश की राजनीति को प्रभावित किया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।