जनगणना और परिसीमन से यूपी-बिहार को कितना फायदा? दक्षिण भारत क्यों कर रहा विरोध? आम वोटर पर क्या पड़ेगा असर?

उत्तर प्रदेश और बिहार देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में हैं। इसलिए यदि भविष्य में सीटों का बंटवारा नई जनसंख्या के आधार पर होता है, तो इन राज्यों को सबसे बड़ा लाभ मिलने की संभावना मानी जाती है। PRS Legislative Research के एक प्रोजेक्शन के अनुसार, यदि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है और आबादी के अनुपात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो बिहार की सीटें 40 से बढ़कर लगभग 69 तक जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश भी सबसे बड़ा लाभ पाने वाले राज्यों में शामिल रहेगा।