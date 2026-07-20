53 साल बाद फिर गूंजा चिपको आंदोलन, जानिए कैसे उत्तराखंड के लोगों ने बचा ली 4,369 पेड़ों की जान

उत्तराखंड में देहरादून-ऋषिकेश मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 4,369 पेड़ों को काटने की योजना बनाई गई थी। इसके विरोध में स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और छात्र पेड़ों से लिपट गए। लोगों ने 4,369 पेड़ों को कटने अभी कटने से बचा लिया। इस प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं तो लोगों को 1973-74 का वह ऐतिहासिक आंदोलन याद आ गया, जिसने पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का नया रास्ता दिखाया था- 'चिपको आंदोलन।' लगातार विरोध के बाद राज्य सरकार ने फिलहाल पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है।