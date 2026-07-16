‘दिलजीत दोसांझ ने 1 Rs ली फीस’, आखिर एक रुपए भी क्यों लेते हैं? बिना पैसे फिल्म नहीं करने का कारण समझिए

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT AI
Diljit Dosanjh 1 Rupees for Satluj : फिल्म 'सतलुज' के निर्देशक हनी त्रेहान ने बताया है कि दिलजीत दोसांझ ने यह फिल्म 1 रुपए लेकर की। जब भी किसी बड़े स्टार के बारे में यह खबर आती है कि उसने किसी फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपये फीस ली, तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है। अगर पैसे ही नहीं लेने थे, तो सीधे मुफ्त में काम क्यों नहीं किया?
दिलजीत से पहले अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर और शाहिद कपूर जैसे सितारों के बारे में भी नाममात्र की फीस लेने की खबरें सामने आ चुकी हैं।
फिल्म बनाना सिर्फ कैमरे के सामने अभिनय करना नहीं, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया भी है। अभिनेता और निर्माता के बीच एक औपचारिक अनुबंध (Contract) होता है।
कई कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act) की धारा 2(d) के अनुसार किसी भी व्यावसायिक समझौते में दोनों पक्षों के बीच किसी न किसी तरह का लेन-देन (Consideration) होना बेहतर माना जाता है। ऐसे में 1 रुपया एक सांकेतिक फीस बन जाता है, जिससे यह साफ रहता है कि कलाकार ने आधिकारिक तौर पर फिल्म के लिए काम किया है।
ध्यान दें: भारतीय अनुबंध कानून में हर स्थिति में 1 रुपया लेना अनिवार्य नहीं है। कई मामलों में बिना फीस के भी वैध अनुबंध किए जा सकते हैं। इसलिए इसे कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में अपनाई जाने वाली एक व्यावहारिक व्यवस्था माना जाता है।
फिल्म इंडस्ट्री में स्टार की पहचान उसकी ब्रांड वैल्यू से भी जुड़ी होती है।
अगर कोई अभिनेता कहे कि उसने फिल्म मुफ्त में की, तो इसका अलग संदेश जा सकता है। वहीं 1 रुपया फीस यह बताती है कि कलाकार ने अपनी प्रोफेशनल पहचान बरकरार रखते हुए कहानी, निर्देशक या फिल्म के मकसद को पैसों से ज्यादा महत्व दिया।
यानी संदेश यह होता है कि "मैंने फीस नहीं, फिल्म चुनी है।"
हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बड़े सितारे कम या सांकेतिक फीस लेकर फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी (Profit Sharing) का विकल्प चुनते हैं।
इस मॉडल में शुरुआत में निर्माता पर आर्थिक दबाव कम रहता है। अगर फिल्म सफल होती है, तो अभिनेता तय हिस्सेदारी के जरिए कमाई करता है। हालांकि, यह पूरी तरह कलाकार और निर्माता के बीच हुए समझौते पर निर्भर करता है।
हालांकि, यह भी याद रखना जरूरी है कि हर फिल्म में 1 रुपये फीस लेने की वजह एक जैसी नहीं होती। कहीं यह क्रांतिकारी या सम्मानजनक फैसला होता है, कहीं दोस्ती निभाने का तरीका और कहीं एक कारोबारी रणनीति।
|अभिनेता
|फिल्म
|स्थिति
|अमिताभ बच्चन
|Black
|रिपोर्ट्स के मुताबिक ₹1 फीस
|शाहिद कपूर
|Haider
|मीडिया रिपोर्ट्स में ₹1 का दावा
|फरहान अख्तर*
|Bhaag Milkha Bhaag
|रिपोर्ट्स के मुताबिक ₹11 फीस
|दिलजीत दोसांझ
|Satluj
|निर्देशक ने बताया
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