‘दिलजीत दोसांझ ने 1 Rs ली फीस’, आखिर एक रुपए भी क्यों लेते हैं? बिना पैसे फिल्म नहीं करने का कारण समझिए

Diljit Dosanjh 1 Rupees for Satluj : फिल्म 'सतलुज' के निर्देशक हनी त्रेहान ने बताया है कि दिलजीत दोसांझ ने यह फिल्म 1 रुपए लेकर की। जब भी किसी बड़े स्टार के बारे में यह खबर आती है कि उसने किसी फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपये फीस ली, तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है। अगर पैसे ही नहीं लेने थे, तो सीधे मुफ्त में काम क्यों नहीं किया?