सरकारी कर्मचारी की मौत पर परिवार को कौन-कौन से लाभ मिलते हैं? अनुकंपा नियुक्ति…ग्रेच्युटी, समझें क्या हैं नियम

किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर परिवार को केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों के तहत परिवार को कई वित्तीय लाभ और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इनमें फैमिली पेंशन, मृत्यु ग्रेच्युटी, जीपीएफ (GPF), बीमा राशि और कुछ मामलों में अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) जैसी सुविधाएं शामिल हैं।