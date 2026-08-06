सरकारी कर्मचारी की मौत पर परिवार को कौन-कौन से लाभ मिलते हैं? अनुकंपा नियुक्ति…ग्रेच्युटी, समझें क्या हैं नियम

benefits for family after government employee death
किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर परिवार को केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों के तहत परिवार को कई वित्तीय लाभ और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इनमें फैमिली पेंशन, मृत्यु ग्रेच्युटी, जीपीएफ (GPF), बीमा राशि और कुछ मामलों में अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
हालांकि इन लाभों को पाने के लिए परिवार को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार किन-किन लाभों का दावा कर सकता है।
कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को संबंधित विभाग, कार्यालय और बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। इसके बाद विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर विभिन्न लाभों की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
आमतौर पर परिवार को कर्मचारी का सेवा विवरण, PPO (यदि पेंशनभोगी थे), नामांकन (Nomination) रिकॉर्ड और बैंक संबंधी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पात्र पति, पत्नी या अन्य पात्र आश्रितों को फैमिली पेंशन दी जाती है। इसका उद्देश्य परिवार को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
कई मामलों में शुरुआती अवधि के लिए Enhanced Family Pension मिल सकती है, जिसके बाद सामान्य फैमिली पेंशन दी जाती है। राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और लागू पेंशन नियमों के आधार पर तय होती है। फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा करने होते हैं।
ग्रेच्युटी एकमुश्त मिलने वाला वित्तीय लाभ है। यदि कर्मचारी की सेवा अवधि निर्धारित शर्तों को पूरा करती है, तो मृत्यु की स्थिति में परिवार को मृत्यु ग्रेच्युटी दी जाती है।
यह राशि कर्मचारी की सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर तय की जाती है। यदि कर्मचारी ने किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है तो भुगतान पहले उसी को किया जाता है। नॉमिनी न होने पर कानूनी वारिसों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि मिलती है।मृत्यु ग्रेच्युटी अक्सर परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने वाले सबसे बड़े लाभों में से एक होती है।
GPF सरकारी कर्मचारियों की बचत योजना होती है, जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करता है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद GPF खाते में जमा पूरी राशि और उस पर अर्जित ब्याज पात्र व्यक्ति को दिया जाता है।
यदि कर्मचारी ने नामांकन किया है तो भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। नामांकन न होने की स्थिति में कानूनी वारिसों को दावा करना पड़ सकता है। परिवार को GPF भुगतान के लिए आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने होते हैं।
कई सरकारी कर्मचारियों को समूह बीमा योजना का लाभ मिलता है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति या पात्र परिवारजन को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।
बीमा की राशि कर्मचारी की श्रेणी, योजना और सेवा शर्तों पर निर्भर करती है। यह राशि आमतौर पर एकमुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है और संकट के समय परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत मृत सरकारी कर्मचारी के पात्र आश्रित को सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाता है।
इसका उद्देश्य परिवार को अचानक उत्पन्न आर्थिक संकट से उबारना होता है। हालांकि यह स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं है। इसके लिए निर्धारित नियम, पात्रता शर्तें और रिक्त पदों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है।
आमतौर पर कर्मचारी के पति, पत्नी, पुत्र या पुत्री आवेदन कर सकते हैं। विभाग आर्थिक स्थिति, आश्रितों की संख्या और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है।
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को कुछ अन्य वित्तीय लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे:
ये लाभ संबंधित विभाग और सेवा नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।
यदि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हों तो कई लाभों का भुगतान कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के भीतर हो सकता है। हालांकि रिकॉर्ड में त्रुटि, नामांकन विवाद, कानूनी वारिस संबंधी विवाद या दस्तावेजों की कमी होने पर देरी हो सकती है। इसलिए परिवार को जल्द से जल्द विभाग से संपर्क कर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए।
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है:
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