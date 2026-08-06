Indore News: शादी तुड़वाने के लिए बनाई युवती की फेक इंस्टाग्राम आइडी, मंगेतर को भेजे मैसेज

वहीं, जूनी इंदौर क्षेत्र में आरोपी ने एक युवती का पीछा कर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफकेस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। थाना जूनी इंदौर पुलिस के मुताबिक घटना स्नेह नगर में एक्यूसी लैब प्राइवेट लिमिटेड के पास हुई। पंडितिा की रिपोर्ट पर आरोपी केतन चितले निवासी कालानी नगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसका पीछा करता है। गत दिवस उसने रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की। जब विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने परिजनों को घटना बताई और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई।