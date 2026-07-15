Frequent Headaches: बार-बार होता है सिर दर्द तो नजरअंदाज न करें ये लक्षण, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, समझिए

अचानक शुरू होने वाला सिर दर्द बहुत तेज होना, 50 वर्ष से अधिक की उम्र में पहली बार सिरदर्द होना, सिर दर्द के साथ बुखार, दौरे पड़ना, उलझन, कमजोरी, बोलने में कठिनाई या धुंधला दिखना जैसे लक्षण गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा खांसने, छींकने या जोर लगाने पर बढ़ने वाला सिर दर्द सेहत को बिगाड़ सकता है। सिर दर्द शुरू होने के बाद अचानक उसका पैटर्न बदल जाना भी बड़ा संकेत हो सकता है। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। कैंसर, इम्यून सिस्टम संबंधी बीमारी या हाल ही में सिर में चोट लगने वाले मरीज सिर दर्द को हल्के में न लें। बच्चों में सिरदर्द के साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षण या विकास संबंधी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें।