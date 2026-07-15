22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

Frequent Headaches: बार-बार होता है सिर दर्द तो नजरअंदाज न करें ये लक्षण, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, समझिए

Headaches Problem: मौसम परिवर्तन, तनाव, चिंता या नींद की कमी जैसी समस्याओं की वजह से सिर दर्द (Headaches) होना आम बात है। अगर बार-बार सिर दर्द की समस्या होती है तो इसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति ने क्या कहते हैं डॉक्टर? आइए जानते हैं…
5 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Jul 15, 2026

Headache problem

सिर दर्द की समस्या (सांकेतिक इमेज-AI)

Frequent Headaches: किसी भी व्यक्ति को सिर दर्द होना आम बात है, लेकिन बार-बार ऐसा होता है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। बार-बार हो रही सिर दर्द की समस्या को अनदेखा करना आपकी स्वस्थ लाइफ को मुश्किल में डाल सकता है। कई बार मौसम परिवर्तन, तनाव, चिंता या नींद की कमी जैसे सामान्य कारणों से सिर दर्द हो जाता है। सिर दर्द की समस्या से परेशान मरीजों के लिए डॉक्टर्स ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। डॉक्टर्स के सुझाव आपकी सेहत को अच्छा रखने में मदद कर सकते हैं।

क्या सिर दर्द होने पर MRI करानी चाहिए?

सिर दर्द होना चिंता का विषय है। कुछ लोग ऐसी समस्या होने पर MRI कराने की सलाह देते हैं। हालांकि, इस समस्या पर विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में MRI की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर सिर दर्द सामान्य (Normal Headache) होते हैं। बैंगलोर स्थित एस्टर CMI हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. लोकेश बी के मुताबिक, सिरदर्द स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे आम शिकायतों में शामिल है। डॉ. लोकेश बी का कहना है कि अधिकांश सिरदर्द प्राइमरी हेडेक (Primary headaches) की श्रेणी में आते हैं, जैसे- टेंशन हेडेक, माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक। इनका पता लगाने के लिए आमतौर पर मरीज के लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक जांच काफी होती है।

कब कराएं MRI?

न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. लोकेश बी बताते हैं कि MRI (Magnetic Resonance Imaging) एक उन्नत जांच है, जो मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीर लेती है। इसमें रेडिएशन का उपयोग नहीं होता। समान्य सिर दर्द होने पर MRI कराने से मरीज का खर्च बढ़ता है। इसलिए MRI का फैसला हमेशा क्लिनिकल मूल्यांकन के आधार पर ही लेना चाहिए।

विशेषज्ञों के मुताबिक, कुछ खास स्थितियां हैं जिनमें डॉक्टर तुरंत MRI करानी आवश्यक है। ऐसे लक्षणों को मेडिकल भाषा में 'रेड फ्लैग्स' कहा जाता है। अचानक शुरू होने वाला सिर दर्द कुछ ही मिनटों में बहुत तेज (Thunderclap Headache) होने लगे तो यह 'रेड फ्लैग्स' का संकेत है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह के अनुसार, जांच करानी चाहिए।

MRI मशीन कैसे काम करती है?

MRI मशीन एक बेलनाकार (ट्यूब के आकार की) की होती है। यह मशीन रोगी के चारों ओर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और स्कैनर से रेडियो तरंगों के स्पंदन भेजती है। कुछ MRI मशीनें सुरंगों जैसी दिखती हैं, जबकि कुछ अधिक खुले आकार की होती हैं। MRI स्कैनर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शरीर के परमाणुओं को एक ही दिशा में संरेखित कर देता है। इसके बाद MRI मशीन से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, जो इन परमाणुओं को उनकी मूल स्थिति से हटा देती हैं।

रेडियो तरंगें बंद होने पर, परमाणु अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं और रेडियो संकेत वापस भेजते हैं। इन संकेतों को कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनके जरिए जांच किए जा रहे शरीर के अंग की छवि में परिवर्तित किया जाता है। यह छवि एक मॉनिटर पर दिखाई देती है। मायो क्लीनिक की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि MRI एक टेक्नोलॉजी है। इसमें शरीर के अंदर वाले हिस्से की तस्वीरों को आसानी से निकाला जा सकता है।

MRI का इस्तेमाल मुख्य रूप से दिमाग के अंदरूनी हिस्से जैसे- नसों और सॉफ्ट टिशू की जांच की जाती है। MRI की खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिमाग के लिए यह स्कैन बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है।

ये लक्षण दिखें तो तुरंत लें डॉक्टर की सलाह

अचानक शुरू होने वाला सिर दर्द बहुत तेज होना, 50 वर्ष से अधिक की उम्र में पहली बार सिरदर्द होना, सिर दर्द के साथ बुखार, दौरे पड़ना, उलझन, कमजोरी, बोलने में कठिनाई या धुंधला दिखना जैसे लक्षण गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा खांसने, छींकने या जोर लगाने पर बढ़ने वाला सिर दर्द सेहत को बिगाड़ सकता है। सिर दर्द शुरू होने के बाद अचानक उसका पैटर्न बदल जाना भी बड़ा संकेत हो सकता है। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। कैंसर, इम्यून सिस्टम संबंधी बीमारी या हाल ही में सिर में चोट लगने वाले मरीज सिर दर्द को हल्के में न लें। बच्चों में सिरदर्द के साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षण या विकास संबंधी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें।

गंभीर समस्या से बचने के लिए कराएं उचित इलाज

डॉ. लोकेश बताते हैं कि सही समय पर जांच और इलाज से गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है। इसलिए अगर सिरदर्द के साथ कमजोरी, बार-बार उल्टी, बेहोशी या आंखों में समस्या हो तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। यदि सामान्य इलाज (दवाएं, लाइफस्टाइल बदलाव) के बावजूद सिरदर्द में कोई सुधार नहीं हो रहा हो तो डॉक्टर जांच की सलाह दे सकते हैं। खासकर ऐसे मरीजों को जांच की सलाह दी जाती है, जिनका सिरदर्द पहले से अलग तरह का हो गया हो। MRI के अलावा डॉक्टर कभी-कभी CT स्कैन, EEG या ब्लड टेस्ट भी सुझाते हैं।

सिर दर्द की समस्या से बचाव

  • सिर दर्द से बचने के लिए रोजाना व्यायाम करें।
  • पर्याप्त नींद लें और अधिक तनाव न लें।
  • संतुलित आहार लें और ज्यादा पानी पीना बहुत जरूरी है।
  • माइग्रेन के मरीजों को ट्रिगर्स (जैसे- चॉकलेट, कैफीन, तनाव) से बचना चाहिए।

बार-बार सिर दर्द होने पर घबराएं नहीं, डॉक्टर से मिलें

किसी भी व्यक्ति को बार-बार होने वाली सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य से काम लें। ज्यादातर मामलों में सिर दर्द पूरी तरह से बेनाइन (हानिरहित) होता है। हालांकि, अगर 'रेड फ्लैग' लक्षण दिखें तो खुद को नजरअंदाज न करें। समय पर सही जांच से गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लग सकता है और इलाज आसान हो जाता है। बार-बार सिरदर्द होने पर डॉक्टर से सलाह लें।

डॉक्टर तय करेंगे कि आपको MRI की जरूरत है या किसी अन्य प्रकार की जांच की। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर और जरूरत पड़ने पर समय पर चिकित्सकीय मदद लेकर इस आम समस्या को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डॉ. लोकेश बताते हैं कि सही समय पर जांच और इलाज से गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है। इसलिए अगर सिरदर्द के साथ कमजोरी, बार-बार उल्टी, बेहोशी या आंखों में समस्या हो तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jul 2026 10:46 am

Published on:

15 Jul 2026 10:45 am

Hindi News / Patrika+ / Frequent Headaches: बार-बार होता है सिर दर्द तो नजरअंदाज न करें ये लक्षण, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, समझिए

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

यूपी की फ्री स्कूटी योजना: किसे मिलेगी स्कूटी, क्या हैं शर्तें, जानें सरकार का पूरा प्लान?

Rani Laxmibai Scooty Yojana 2026
Patrika+

Moonshot AI का ‘किमी के3’ तोड़ेगा अमेरिका की मोनोपॅाली! जानिए बीजिंग सिलिकॉन वैली को कैसे दे रहा चुनौती

AI Cole War News.
Patrika+

Rahul Gandhi ने किन मुद्दों पर सरकार को घेरा, किन फैसलों पर दबाव बनाने में हुए कामयाब?

Rahul Gandhi Vs Modi Govt Rahul Gandhi Protest

Cancer News: कैंसर की जानलेवा थकावट ‘कैशेक्सिया’ के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, जल्द आ सकती है दवा

Cancer Treatment News,
Patrika+

मेसी के पैर का 8,000 Cr का इंश्योरेंस: ये भारतीय भी लिस्ट में, क्या आम आदमी भी ले सकता है यह बीमा?

Celebs Body Part Insurance, Messi Leg cost,
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.