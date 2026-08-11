वह वीरांगना जिसने रानी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों को धोखा दिया और झांसी की लड़ाई का रुख बदल दिया

यही निर्भीकता उन्हें बाद में झांसी की सेना तक ले गई। कैसे पहुंचीं रानी लक्ष्मीबाई तक? जब रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण देना शुरू किया, तब झलकारी बाई उनकी नजर में आईं। उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उन्हें महिला सैन्य दस्ते 'दुर्गा दल' में शामिल किया गया। धीरे-धीरे झलकारी बाई इस महिला सेना की प्रमुख योद्धाओं में गिनी जाने लगीं और बाद में उन्हें दुर्गा दल की सेनापति की जिम्मेदारी भी मिली।रानी लक्ष्मीबाई उन पर इतना भरोसा करती थीं कि कई महत्वपूर्ण सैन्य जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाती थीं।