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वह वीरांगना जिसने रानी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों को धोखा दिया और झांसी की लड़ाई का रुख बदल दिया

Jhalkari Bai : जानिए 1858 के झांसी युद्ध की उस महान वीरांगना झलकारी बाई की अदम्य गाथा, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर अंग्रेजों को चकमा दिया और रानी को सुरक्षित निकलने का मौका दिया।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 11, 2026

Jhalkari Bai

Jhalkari Bai : जानें कौन थीं झलकारी बाई।

1858 की वह रात झांसी के इतिहास की सबसे निर्णायक रातों में से एक थी। अंग्रेजों की सेना झांसी के किले को चारों तरफ से घेर चुकी थी। तोपें गरज रही थीं, गोलियां चल रही थीं और किले की दीवारें लगातार कमजोर पड़ती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि झांसी अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी।

किले के भीतर रानी लक्ष्मीबाई अपने विश्वस्त साथियों के साथ अगला कदम तय कर रही थीं। सवाल सिर्फ झांसी का नहीं था, बल्कि पूरे विद्रोह को जिंदा रखने का था। अगर रानी यहीं पकड़ी जातीं, तो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष बड़ा झटका खा सकता था।इसी संकट की घड़ी में एक महिला आगे आई। उसका नाम था झलकारी बाई।

एक ऐसी महिला, जो न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की सबसे भरोसेमंद सैनिकों में थीं, बल्कि जिनकी शक्ल भी रानी से काफी मिलती-जुलती थी। आगे चलकर यही समानता उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे साहसी वीरांगनाओं में शामिल करने वाली थी।

कौन थीं झलकारी बाई?

झलकारी बाई का जन्म झांसी के पास भोजला गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता सदोवर सिंह (या सदोबा सिंह) किसान थे। बचपन से ही झलकारी बाई का स्वभाव सामान्य लड़कियों से अलग था।

लोककथाओं के अनुसार वे जंगलों में घूमती थीं, घुड़सवारी करती थीं और हथियार चलाना सीख गई थीं। उनके साहस की कहानियां आसपास के इलाकों में मशहूर थीं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अकेले ही एक जंगली जानवर का सामना कर लिया था।

यही निर्भीकता उन्हें बाद में झांसी की सेना तक ले गई। कैसे पहुंचीं रानी लक्ष्मीबाई तक? जब रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण देना शुरू किया, तब झलकारी बाई उनकी नजर में आईं। उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उन्हें महिला सैन्य दस्ते 'दुर्गा दल' में शामिल किया गया। धीरे-धीरे झलकारी बाई इस महिला सेना की प्रमुख योद्धाओं में गिनी जाने लगीं और बाद में उन्हें दुर्गा दल की सेनापति की जिम्मेदारी भी मिली।रानी लक्ष्मीबाई उन पर इतना भरोसा करती थीं कि कई महत्वपूर्ण सैन्य जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाती थीं।

रानी से मिलती-जुलती थी शक्ल

झलकारी बाई की सबसे चर्चित विशेषता उनकी शक्ल थी। कई ऐतिहासिक और लोक स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि उनका चेहरा और व्यक्तित्व रानी लक्ष्मीबाई से काफी मिलता-जुलता था। युद्ध के दौरान यह समानता अंग्रेजों को भ्रमित करने में काम आ सकती थी। लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही बात झांसी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाएगी।

जब झांसी का किला गिरने लगा

1857 की क्रांति के दौरान झांसी अंग्रेजों के निशाने पर थी। मार्च 1858 में जनरल ह्यूग रोज़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर बड़ा हमला किया। कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने जबरदस्त प्रतिरोध किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या और हथियार ज्यादा थे। धीरे-धीरे स्थिति गंभीर होने लगी। किले का बचना मुश्किल दिखाई देने लगा। तब रानी और उनके सहयोगियों ने फैसला किया कि संघर्ष को जारी रखने के लिए रानी का जीवित बचना जरूरी है।

लेकिन सवाल था-अंग्रेजों की घेराबंदी के बीच रानी बाहर कैसे निकलें?

  • झलकारी बाई ने लिया इतिहास बदल देने वाला फैसला
  • इसी समय झलकारी बाई ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा, जिसने उन्हें अमर बना दिया।
  • उन्होंने कहा कि वे रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करेंगी और अंग्रेजों के सामने खुद को रानी के रूप में प्रस्तुत करेंगी।
  • इससे अंग्रेजों का ध्यान उनकी ओर जाएगा और असली रानी सुरक्षित निकल सकेंगी।
  • योजना बेहद जोखिम भरी थी।
  • इसका मतलब था कि झलकारी बाई जानबूझकर खुद को मौत के मुंह में डाल रही थीं।
  • लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की।
  • उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था- झांसी की लड़ाई को जिंदा रखना।

अंग्रेजों को हो गया भ्रम

योजना के मुताबिक झलकारी बाई रानी के वेश में युद्धक्षेत्र में पहुंचीं। अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों को लगा कि यही झांसी की रानी हैं। उनका ध्यान पूरी तरह झलकारी बाई की ओर चला गया। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ किले से निकलने में सफल रहीं। इतिहासकारों के बीच इस घटना के विवरण को लेकर अलग-अलग मत हैं, लेकिन लोक परंपराओं और कई भारतीय स्रोतों में यह कथा प्रमुखता से मिलती है कि झलकारी बाई ने जानबूझकर अंग्रेजों को भ्रमित किया और इस रणनीति ने रानी को बच निकलने का अवसर दिया।

फिर क्या हुआ?

  • इसके बाद की घटनाओं को लेकर अलग-अलग विवरण मिलते हैं।
  • कुछ कथाओं के अनुसार झलकारी बाई अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गईं।
  • कुछ स्रोत बताते हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले भी बहादुरी से युद्ध किया।
  • वहीं कुछ विवरणों में कहा गया है कि वे बाद में बच निकलीं और लंबे समय तक जीवित रहीं।
  • यही वजह है कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों और मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में पूर्ण सहमति नहीं है।

लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं-झलकारी बाई ने झांसी की लड़ाई में असाधारण साहस दिखाया और रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

क्यों महत्वपूर्ण है झलकारी बाई की कहानी?

झलकारी बाई की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है। यह उस महिला की कहानी है जिसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना नेतृत्व, रणनीति और बलिदान का उदाहरण पेश किया। जहां रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनीं, वहीं झलकारी बाई उस अनदेखी शक्ति का प्रतीक हैं जिसने इस संघर्ष को संभव बनाया।

उनकी कहानी यह भी बताती है कि 1857 की लड़ाई केवल राजघरानों तक सीमित नहीं थी। साधारण परिवारों की महिलाएं भी उसमें बराबर की भागीदार थीं।

एक नजर में समझिए पूरी कहानी

🏷️ तथ्य📖 जानकारी
👤 नामझलकारी बाई
📍 जन्मस्थानभोजला गांव, झांसी
🤝 पहचानरानी लक्ष्मीबाई की विश्वस्त सहयोगी
⚔️ पददुर्गा दल की सेनापति
👑 विशेषतारानी लक्ष्मीबाई से मिलती-जुलती शक्ल
🎭 ऐतिहासिक भूमिकारानी का वेश धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया
🛡️ उद्देश्यरानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकलने का अवसर देना
🔥 संघर्ष1857-58 का झांसी विद्रोह
ऐतिहासिक महत्वमहिला साहस, नेतृत्व और बलिदान का प्रतीक

क्यों याद की जाती हैं झलकारी बाई?

जब भी झांसी की लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा, झलकारी बाई का नाम उसके सबसे साहसी अध्यायों में शामिल रहेगा। उन्होंने तलवार से ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से भी अंग्रेजों को चुनौती दी। यदि रानी लक्ष्मीबाई भारतीय प्रतिरोध का चेहरा थीं, तो झलकारी बाई उस प्रतिरोध की अदृश्य ढाल थीं, जिसने सही समय पर खुद को सामने रखकर इतिहास का रुख बदल दिया।

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Updated on:

11 Aug 2026 11:50 am

Published on:

11 Aug 2026 11:50 am

Hindi News / News Bulletin / वह वीरांगना जिसने रानी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों को धोखा दिया और झांसी की लड़ाई का रुख बदल दिया

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