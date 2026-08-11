नॉर्थ ईस्ट में एक भी एक्सप्रेस-वे नहीं, उत्तर और दक्षिण भारत में बिछ चुका है रफ्तार का जाल

भारत में सड़क कनेक्टिविटी की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। देश के कई हिस्सों में एक्सप्रेस-वे का ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है, जिसने बड़े शहरों के बीच सफर का समय घंटों तक कम कर दिया है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क लगातार फैल रहा है, तो पश्चिम और दक्षिण भारत में भी कई बड़े हाई-स्पीड कॉरिडोर यातायात को नई रफ्तार दे रहे हैं। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा अभी इस रफ्तार की दौड़ में पीछे है।