सरपत का गट्ठर लेकर थाने पहुंचे वह क्रांतिकारी, जिसने आजमगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी

लोक स्मृतियों में यह घटना आज भी सुनाई जाती है कि लक्ष्मीकांत मिश्र ने बिना किसी भय के आगे बढ़कर इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। उनके इस साहसिक कदम ने आसपास के लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया। सिर्फ आग नहीं, यह सत्ता के खिलाफ संदेश था। तरवां थाना कांड को केवल एक हिंसक घटना के रूप में नहीं देखा जाता। उस दौर में थाने अंग्रेजी शासन की शक्ति और नियंत्रण के प्रतीक माने जाते थे। जब किसी थाने पर तिरंगा फहराया जाता था या उसे जनता के कब्जे में लिया जाता था, तो उसका अर्थ होता था कि स्थानीय लोग अब ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। लक्ष्मीकांत मिश्र और उनके साथियों की कार्रवाई इसी व्यापक राजनीतिक संदेश का हिस्सा थी।