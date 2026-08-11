भारत का एक ऐसा राज्य जहां एक भी चालू रेलवे स्टेशन नहीं, जानें आखिर यहां क्यों नहीं पहुंची अबतक ट्रेन

भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में गिना जाता है। देश में 68 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेल मार्ग, हजारों स्टेशन और हर दिन करोड़ों यात्री सफर करते हैं। लेकिन इस विशाल नेटवर्क के बावजूद आज भी देश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां रेलवे की सीटी कभी नहीं गूंजी या जिला मुख्यालय अब भी सीधे रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है।