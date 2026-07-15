Juveniles Crime : आखिर क्यों छोटी उम्र में बड़े अपराधी बन रहे हैं देश के बच्चे ? NCRB की रिपोर्ट ने उड़ाए होश

Juvenile Crime in India: देश में बच्चों के अपराध करने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले दस बरसों के दौरान पढ़ने-लिखने और खेलने-कूदने की उम्र वाले बच्चों के अपराधी बनने के ग्राफ में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के मुताबिक, कानून से संघर्ष करने वाले नाबालिगों (Juveniles) के मामलों में 11.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए 97% से अधिक बच्चे 16 से 18 साल की उम्र के हैं। यही वह उम्र होती है, जब बच्चों को पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कई बच्चे अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ये नाबालिग जो अपराध कर रहे हैं, उनमें चोरी, अपहरण और साइबर अपराध सबसे अधिक हैं।