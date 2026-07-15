KBC में लीला रो दयाल के नाम पर पूछा गया 1 करोड़ का सवाल, 91 साल पहले विंबलडन में रचा ऐसा इतिहास जिसे अब देश भूल गया

Leela Row Dayal Wimbledon : लंदन का ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब। जुलाई का महीना। सेंटर कोर्ट पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी उतरते हैं और दर्शक दीर्घा में बैठी हस्तियां उस रोमांच की गवाह बनती हैं, जिसे खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी विंबलडन ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारतीय क्रिकेट टीम के कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी भी यहां मुकाबलों का आनंद लेते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हुईं और क्रिकेट तथा टेनिस के इस संगम की खूब चर्चा हुई।