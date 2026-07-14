Monsoon Skin Care: मानसून में एलर्जी, रैशेज और खुजली, कैसे पहचानें कि यह एलर्जी है या इंफेक्शन ?

Monsoon Skin Care Tips: बारिश सभी को अच्छी लगती है, कोई बारिश में नहाता है तो कोई बारिश होने पर रास्ते में भीग जाता है। दरअसल मानसून की पहली फुहारें जहां तपती गर्मी से राहत देती हैं, वहीं वायुमंडल में अचानक बढ़ने वाली ह्यूमिडिटी हमारी स्किन के लिए कई तरह के चैलेंज ले कर आती है इसलिए हमें इस मौसम में स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए। इस सीजन में स्किन पर रैशेज, रेडनेस और खुजली होना बेहद आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर तरह की खुजली या रैश एक जैसे नहीं होते? अधिकतर लोग बरसात में होने वाली किसी भी स्किन प्राब्लम को सामान्य एलर्जी समझ कर कोई भी एंटी-सेप्टिक क्रीम या घरेलू नुस्खा आजमाने लगते हैं। तब सवाल पैदा होता है कि क्या करना चाहिए।