Nand Baba Milk Mission : डेयरी कारोबार शुरू करने का सुनहरा मौका! 50% सरकारी मदद के साथ ऐसे मिलेगा लाखों रुपये का लाभ

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत पशुपालकों को 10 स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना को मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना का नाम दिया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 23.60 लाख रुपये निर्धारित है, जिस पर सरकार 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 11.80 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करती है। शेष राशि में 15 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान और 35 प्रतिशत बैंक ऋण शामिल है। यदि लाभार्थी बैंक ऋण नहीं लेना चाहता, तो वह अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से भी इकाई स्थापित कर सकता है, बशर्ते उसके खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। अनुदान दो चरणों में दिया जाता है।