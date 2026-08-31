धान की फसल में बारिश के बाद न करें ये गलती: जलभराव से बचाव और ज्यादा उपज के लिए अपनाएं ये उपाय

बारिश धान की फसल के लिए जरूरी पानी उपलब्ध कराती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी खेत में लंबे समय तक जमा रह जाए तो नुकसान भी हो सकता है। खासकर लगातार बारिश के बाद जलभराव से जड़ों की स्थिति प्रभावित होती है और रोगों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बारिश के बाद खेत में पानी का सही प्रबंधन, फसल की निगरानी और जरूरत के अनुसार पोषक तत्व देना बेहद जरूरी है। ICAR भी धान वाले क्षेत्रों में उचित जल निकासी और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की सलाह देता है।