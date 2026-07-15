PMAY : पक्का घर पाने का सपना कैसे होगा पूरा? PM आवास योजना में आवेदन से मंजूरी तक की समझें पूरी प्रक्रिया

यदि आप गांव में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ लेना चाहते हैं, तो ग्राम प्रधान आपकी मदद कर सकता है।ग्राम प्रधान गांव में पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें योजना की जानकारी देने का काम करता है। यदि आपका नाम पात्र लाभार्थियों की सूची में नहीं है, तो प्रधान संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकता है। आवेदन से जुड़े दस्तावेजों को सही कराने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में भी ग्राम प्रधान मदद करता है। कई बार लाभार्थी को ब्लॉक कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में प्रधान प्रशासन से संपर्क स्थापित कराने में मदद कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रधान केवल प्रक्रिया में सहयोग कर सकता है, अंतिम स्वीकृति नहीं दे सकता।