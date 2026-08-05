छोटे व्यवसाय के लिए कर्ज: कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे सही?

कर्ज लेने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह तय करना है कि आपको पैसा किस उद्देश्य के लिए चाहिए। यदि व्यवसाय शुरू करना है तो मुद्रा योजना बेहतर हो सकती है — और अब तरुण प्लस के साथ इसकी सीमा भी ₹20 लाख तक बढ़ गई है। विस्तार के लिए टर्म लोन या CGTMSE उपयोगी हो सकता है। नकदी प्रवाह की समस्या है तो इनवॉइस फाइनेंसिंग या लाइन ऑफ क्रेडिट मदद कर सकती है। महिला या SC/ST उद्यमी हैं और बड़ी परियोजना शुरू करनी है, तो Stand-Up India के साथ-साथ नई ₹2 करोड़ वाली योजना पर भी नज़र रखें।