महंगे फोन भूल जाइए! ₹20,000 के बजट में आ गए हैं ये दमदार स्मार्टफोन्स

स्मार्टफोन की दुनिया में हर दिन नए प्रयोग और तकनीकी बदलाव हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक अगर किसी उपयोगकर्ता को कर्व्ड डिस्प्ले, OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट या लंबे समय तक मिलने वाले एंड्रॉइड अपडेट्स की चाहत होती थी, तो उसे कम से कम ₹30,000 से ₹40,000 तक खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। भारतीय बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। आज ₹20,000 के अंदर ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, जो पहले केवल फ्लैगशिप श्रेणी तक सीमित थे। टेक ब्रांड्स अब केवल कागजी स्पेसिफिकेशंस की होड़ में नहीं लगे हैं, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। आइए विस्तार से समझें कि इस बजट श्रेणी में कौन-कौन से फोन बाजार में धूम मचा रहे हैं और आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार कौन-सा डिवाइस सबसे सटीक रहेगा।