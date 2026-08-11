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महंगे फोन भूल जाइए! ₹20,000 के बजट में आ गए हैं ये दमदार स्मार्टफोन्स

क्या आपको पता है कि अब ₹20,000 से कम में भी प्रीमियम स्मार्टफोन का मजा लिया जा सकता है? शानदार AMOLED डिस्प्ले, OIS तकनीक वाला बेहतरीन कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ सब कुछ अब आपके बजट में समाहित हो चुका है। जानिए आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन-सा फोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 11, 2026

smartphone

बेस्ट कैमरा और गेमिंग फोन (AI)

स्मार्टफोन की दुनिया में हर दिन नए प्रयोग और तकनीकी बदलाव हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक अगर किसी उपयोगकर्ता को कर्व्ड डिस्प्ले, OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट या लंबे समय तक मिलने वाले एंड्रॉइड अपडेट्स की चाहत होती थी, तो उसे कम से कम ₹30,000 से ₹40,000 तक खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। भारतीय बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। आज ₹20,000 के अंदर ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, जो पहले केवल फ्लैगशिप श्रेणी तक सीमित थे। टेक ब्रांड्स अब केवल कागजी स्पेसिफिकेशंस की होड़ में नहीं लगे हैं, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। आइए विस्तार से समझें कि इस बजट श्रेणी में कौन-कौन से फोन बाजार में धूम मचा रहे हैं और आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार कौन-सा डिवाइस सबसे सटीक रहेगा।

टॉप बजट स्मार्टफोन और उनकी मुख्य खासियतें

1. iQOO Z11x 5G: गेमिंग और मल्टीमीडिया का पावरहाउस

यदि आपकी मुख्य प्राथमिकता हैवी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और इमर्सिव वीडियो स्ट्रीमिंग है, तो iQOO का यह डिवाइस एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है।

डिस्प्ले: 6.67 इंच का 1.5K कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, जो इस बजट में बहुत प्रीमियम लुक और विजुअल क्लेरिटी प्रदान करता है।

परफॉर्मेंस: इसमें MediaTek Dimensity 7300 Ultra चिपसेट दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और हाई-ग्राफिक गेमिंग को बिना किसी फ्रेम-ड्रॉप या लैग के संभालता है।

कैमरा व ऑडियो: 50MP OIS प्राइमरी कैमरा और ड्यूल स्टीरियो स्पीक्स इसे एक संपूर्ण मल्टीमीडिया पैकेज बनाते हैं।

2. Samsung Galaxy F36: लंबी उम्र और भरोसेमंद कैमरा

सैमसंग ने हमेशा से डिस्प्ले क्वालिटी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यदि आप ऐसा फोन खोज रहे हैं जो 4-5 साल तक बिना किसी परेशानी के चले, तो Galaxy F36 पर दांव लगाया जा सकता है।

डिस्प्ले: 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED 120Hz पैनल, जिसमें कलर्स बेहद जीवंत दिखते हैं।

सॉफ्टवेयर वादा: इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि सैमसंग इसमें 6 प्रमुख एंड्रॉइड अपडेट्स देने का वादा कर रहा है, जो इस प्राइस सेगमेंट में एक बड़ी क्रांति है।

कैमरा और बैटरी: Exynos 1380 चिपसेट के साथ 50MP OIS कैमरा और 5,000mAh की टिकाऊ बैटरी दी गई है।

3. Moto G37 Power: विशाल बैटरी और क्लीन सॉफ्टवेयर

मोटोरोला का यह फोन उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें बार-बार फोन चार्ज करने से नफरत है और जो ब्लॉटवेयर-फ्री (बिना फालतू ऐप्स वाले) इंटरफेस को पसंद करते हैं।

बैटरी किंग: इसमें 7,000mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज में आसानी से दो दिन का बैकअप देती है।

बिल्ड और सॉफ्टवेयर: MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो इसे ड्रॉप्स और शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एंड्रॉइड 16 पर चलता है और एक क्लीन स्टॉक एक्सपीरियंस देता है।

मूल्य: इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹15,999 है, जो इसे एक बजट-फ्रेंडली विकल्प बनाती है।

अन्य प्रमुख विकल्प जो हैं चर्चा में

अगर आप ऊपर दिए गए तीन मुख्य मॉडल्स के अलावा कुछ अलग आजमाना चाहते हैं, तो बाजार में निम्नलिखित विकल्प भी ध्यान खींचते हैं:

  • POCO X7 5G: गेमिंग के शौकीनों के लिए कूलिंग तकनीक और 120Hz AMOLED पैनल के साथ एक संतुलित फोन।
  • Nothing Phone 3a Lite: जो लोग एक अनोखे और पारदर्शी (Glyph Design) लुक के साथ बेहद साफ-सुथरा सॉफ्टवेयर अनुभव चाहते हैं, उनके लिए यह फोन पहली पसंद बन सकता है।
  • Vivo T4R 5G: पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और स्लिम डिजाइन के दीवानों के लिए एक शानदार विकल्प।
  • Redmi 15 5G: रोजाना के भारी इस्तेमाल और टिकाऊ बैटरी क्षमता के लिए एक भरोसेमंद बजट फोन।

तकनीक में बदलाव: क्या बदला और यह क्यों मायने रखता है?

एक समय था जब ₹20,000 से कम कीमत वाले फोन में खरीदारों को काफी समझौते (Compromises) करने पड़ते थे। साधारण प्लास्टिक बॉडी, कम रिफ्रेश रेट वाली LCD स्क्रीन, धुंधली तस्वीरें खींचने वाले कैमरे और 1-2 साल में बंद होने वाले अपडेट्स इस सेगमेंट की पहचान थे।

लेकिन आज उपभोक्ता की आवश्यकताएं बदल चुकी हैं:

  • AMOLED और 120Hz अब स्टैंडर्ड हैं: कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और स्क्रॉलिंग की स्मूथनेस ने यूजर्स के कंटेंट देखने के तरीके को बदल दिया है।
  • OIS की एंट्री: केवल ज्यादा मेगापिक्सल होना ही काफी नहीं है। OIS की बदौलत अब रात के समय या चलते हुए भी स्थिर और साफ तस्वीरें/वीडियो कैप्चर किए जा सकते हैं।
  • 5G और कुशल चिपसेट: 4nm और 6nm आर्किटेक्चर पर बने प्रोसेसर न केवल तेज हैं, बल्कि बैटरी की भी भारी बचत करते हैं।

खरीदारी से पहले ध्यान रखने योग्य बातें (Buying Guide)

नया फोन खरीदते समय केवल विज्ञापनों पर न जाएं, बल्कि इन तकनीकी पहलुओं को भी जरूर जांचें:

  • डिस्प्ले टेक्नोलॉजी: हमेशा AMOLED या Super AMOLED पैनल को प्राथमिकता दें। 120Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन स्क्रॉलिंग और गेमिंग को बेहद स्मूद बनाता है।
  • कैमरा तकनीक: सिर्फ मेगापिक्सल के चक्कर में न पड़ें। देखें कि क्या प्राइमरी सेंसर में OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) है या नहीं। OIS लो-लाइट फोटोग्राफी को काफी बेहतर बना देता है।
  • बैटरी और चार्जिंग: 5,000mAh या उससे अधिक की बैटरी और कम से कम 33W या उससे तेज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना आवश्यक है।
  • सॉफ्टवेयर एवं सुरक्षा: फोन कितने एंड्रॉइड और सिक्योरिटी अपडेट्स देगा, यह जरूर चेक करें। ज्यादा अपडेट्स यानी आपका फोन लंबे समय तक सुरक्षित और नया बना रहेगा।
  • वजन और एर्गोनॉमिक्स: 7,000mAh जैसी बड़ी बैटरी वाले फोन थोड़े भारी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको हल्का फोन पसंद है, तो हैंड-फील जरूर चेक करें।

तकनीक के इस दौर में अब प्रीमियम अनुभव प्राप्त करने के लिए अपनी जेब पर भारी बोझ डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ₹20,000 से कम बजट में भी अब आपको शानदार डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन फोटोग्राफी और लंबी बैटरी लाइफ का संतुलन मिल रहा है। खरीदने का निर्णय लेने से पहले अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें । क्या आप एक गेमर हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, या आपको केवल एक टिकाऊ और लंबी बैटरी वाला फोन चाहिए? सही प्राथमिकताओं के साथ खरीदारी करना और बैंक डिस्काउंट व एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ उठाना आपको एक बेहतरीन डील दिला सकता है। इस बजट में समझदारी से चुना गया स्मार्टफोन आपको कई सालों तक फ्लैगशिप जैसा ही अनुभव देगा।

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Updated on:

11 Aug 2026 07:18 pm

Published on:

11 Aug 2026 07:18 pm

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