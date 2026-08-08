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सांसदों की संख्या बढ़ी तो यूपी-बिहार की राजनीति कैसे बदलेगी? किस पार्टी को फायदा और क्या बनेंगे नए समीकरण?

UP Bihar Lok Sabha Delimitation : सांसदों की संख्या बढ़ने से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में क्या बड़े बदलाव आएंगे? जानिए परिसीमन के बाद बीजेपी, सपा, राजद और क्षेत्रीय दलों के समीकरण कैसे बदल सकते हैं।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 08, 2026

आखिर सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?

आखिर सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?

लोकसभा सीटों के परिसीमन और सांसदों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज है। अगर भविष्य में लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं और उनका बंटवारा नई जनसंख्या के आधार पर होता है, तो सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ संवैधानिक या प्रशासनिक नहीं, बल्कि सीधे राजनीतिक ताकत और सत्ता के समीकरणों से जुड़ा माना जा रहा है।

भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है, लेकिन लोकसभा में चुने जाने वाले सांसदों की संख्या 543 ही है। कई संसदीय क्षेत्रों में 20 से 30 लाख तक मतदाता हैं। ऐसे में तर्क दिया जा रहा है कि सांसदों की संख्या बढ़ने से प्रतिनिधित्व बेहतर होगा और जनता तथा सांसद के बीच दूरी कम होगी।

नए संसद भवन में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता भी इसी चर्चा को और बल देती है। हालांकि सीटों की संख्या बढ़ाने और राज्यों के बीच उनका बंटवारा परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।

यूपी और बिहार को सबसे बड़ा फायदा क्यों माना जा रहा है?

उत्तर प्रदेश और बिहार देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में शामिल हैं। यदि नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होता है तो इन राज्यों को अतिरिक्त लोकसभा सीटें मिलने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है।

आज उत्तर प्रदेश के पास 80 और बिहार के पास 40 लोकसभा सीटें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि परिसीमन के बाद दोनों राज्यों की सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब होगा कि केंद्र की सत्ता तय करने में इन राज्यों की भूमिका पहले से भी अधिक मजबूत हो जाएगी।

किस पार्टी को हो सकता है फायदा?

यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है क्योंकि फायदा उस समय के राजनीतिक माहौल और वोटिंग पैटर्न पर निर्भर करेगा।

भाजपा के लिए अवसर : भाजपा वर्तमान में यूपी में मजबूत संगठन और व्यापक वोट आधार रखती है। यदि सीटें बढ़ती हैं और पार्टी अपना जनाधार बनाए रखती है, तो उसे अतिरिक्त सीटों का लाभ मिल सकता है।

क्षेत्रीय दलों की चुनौती और अवसर : समाजवादी पार्टी (SP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), जनता दल (यू) और अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए भी यह अवसर हो सकता है। नई सीटों के बनने से नए राजनीतिक चेहरे उभर सकते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव वाले दल अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे।

कांग्रेस लंबे समय से यूपी और बिहार में अपना खोया जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही है। सीटों की संख्या बढ़ने से उसे भी नए क्षेत्रों में संगठन विस्तार का मौका मिल सकता है।

नए राजनीतिक समीकरण कैसे बन सकते हैं?

जातीय राजनीति का महत्व बढ़ सकता है : यूपी और बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। नई सीटों के गठन के बाद जातीय आबादी के आधार पर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बदल सकते हैं।

छोटे दलों की भूमिका बढ़ सकती है : नई सीटों के बनने से स्थानीय प्रभाव वाले नेताओं और छोटे दलों को भी मौका मिल सकता है। गठबंधन राजनीति का महत्व बढ़ सकता है।

ग्रामीण बनाम शहरी सीटों का संतुलन बदलेगा : जहां आबादी तेजी से बढ़ी है, वहां नई सीटें बनने की संभावना अधिक होगी। इससे कुछ क्षेत्रों का राजनीतिक महत्व बढ़ सकता है जबकि कुछ पुराने क्षेत्रों का प्रभाव कम हो सकता है।

उम्मीदवारों की नई पीढ़ी उभर सकती है : नई सीटों का मतलब नए उम्मीदवार भी होंगे। कई ऐसे क्षेत्र जो अब तक किसी बड़े नेता की छाया में थे, वहां नए चेहरे सामने आ सकते हैं।

आम वोटर पर क्या असर पड़ेगा?

सांसदों की संख्या बढ़ने का असर सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं, बल्कि मतदाताओं पर भी पड़ेगा।

  • संसदीय क्षेत्रों का आकार छोटा हो सकता है।
  • सांसदों तक पहुंच आसान हो सकती है।
  • स्थानीय मुद्दों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है।
  • नए निर्वाचन क्षेत्रों के कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

दक्षिण भारत की चिंता क्यों बढ़ रही है?

दक्षिण भारत के कई राज्यों का मानना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। यदि सीटों का बंटवारा पूरी तरह आबादी के आधार पर हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम हो सकती है। इसी वजह से परिसीमन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है।

सांसदों की संख्या बढ़ी तो क्या बदलेगा?

🔍 सवाल📌 असर
सबसे ज्यादा फायदा किसे?यूपी और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों को
किस पार्टी को लाभ?उस समय के राजनीतिक माहौल और वोटिंग पैटर्न पर निर्भर
क्या नए नेता उभरेंगे?नई सीटों से नए चेहरे और स्थानीय नेता सामने आ सकते हैं
वोटर पर क्या असर होगा?बेहतर प्रतिनिधित्व, सांसदों तक आसान पहुंच
राजनीति में क्या बदलेगा?जातीय, क्षेत्रीय और गठबंधन समीकरण बदल सकते हैं

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Updated on:

08 Aug 2026 02:12 pm

Published on:

08 Aug 2026 02:12 pm

Hindi News / News Bulletin / सांसदों की संख्या बढ़ी तो यूपी-बिहार की राजनीति कैसे बदलेगी? किस पार्टी को फायदा और क्या बनेंगे नए समीकरण?

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