सांसदों की संख्या बढ़ी तो यूपी-बिहार की राजनीति कैसे बदलेगी? किस पार्टी को फायदा और क्या बनेंगे नए समीकरण?

लोकसभा सीटों के परिसीमन और सांसदों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज है। अगर भविष्य में लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं और उनका बंटवारा नई जनसंख्या के आधार पर होता है, तो सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ संवैधानिक या प्रशासनिक नहीं, बल्कि सीधे राजनीतिक ताकत और सत्ता के समीकरणों से जुड़ा माना जा रहा है।