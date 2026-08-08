पंचायत चुनाव 2026: गांवों में क्या-क्या बदलने वाला है? वार्ड परिसीमन से लेकर आरक्षण तक समझिए पूरा गणित

परिसीमन का मतलब है गांव, वार्ड या पंचायत की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। जनसंख्या में बदलाव, नए गांवों के गठन या प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर वार्डों और पंचायतों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। कई राज्यों में यह प्रक्रिया चुनाव से पहले की जा रही है। बिहार में पंचायत क्षेत्रों और वार्डों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। यूपी में भी पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण और पंचायत संरचना से जुड़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं।