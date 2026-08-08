पंचायत चुनाव 2026: गांवों में क्या-क्या बदलने वाला है? वार्ड परिसीमन से लेकर आरक्षण तक समझिए पूरा गणित

गांवों में क्या-क्या बदलने वाला है?
उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बार चुनाव सिर्फ प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य चुनने का मामला नहीं होगा, बल्कि कई गांवों में पंचायतों की सीमाएं, वार्डों का स्वरूप, मतदाता सूची और आरक्षण का पूरा गणित बदल सकता है। यही वजह है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों से लेकर आम वोटरों तक, सभी की नजर इन प्रक्रियाओं पर है।
परिसीमन का मतलब है गांव, वार्ड या पंचायत की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। जनसंख्या में बदलाव, नए गांवों के गठन या प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर वार्डों और पंचायतों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। कई राज्यों में यह प्रक्रिया चुनाव से पहले की जा रही है। बिहार में पंचायत क्षेत्रों और वार्डों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। यूपी में भी पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण और पंचायत संरचना से जुड़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं।
पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए पंचायत मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। यदि नाम नहीं है तो निर्धारित पुनरीक्षण अवधि में आवेदन करना होगा। जान लें कुछ जरूरी बातें…।
यूपी में 2026 पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी की जा चुकी है और व्यापक पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था।
पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं के लिए तय किया जाता है। यह आमतौर पर संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या और आरक्षण रोस्टर के आधार पर निर्धारित होता है।
बिहार में 2026 पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर में बदलाव की चर्चा है, जिसके तहत लंबे समय से आरक्षित कुछ सीटें सामान्य श्रेणी में जा सकती हैं और नई सीटें आरक्षित हो सकती हैं।
यदि आपका वार्ड या पंचायत इस बार आरक्षित श्रेणी में चली जाती है तो उम्मीदवार बदल सकता है। कई बार पिछले चुनाव में सामान्य रही सीट इस बार महिला, SC, ST या OBC के लिए आरक्षित हो जाती है। इसलिए संभावित उम्मीदवार सबसे पहले परिसीमन और आरक्षण सूची का इंतजार करते हैं।
|🏷️ मुद्दा
|📌 संभावित बदलाव
|वार्ड परिसीमन
|वार्ड की सीमाएं और संख्या बदल सकती है
|पंचायत परिसीमन
|गांव दूसरी ग्राम पंचायत में शामिल हो सकता है
|वोटर लिस्ट
|नाम जोड़ने, संशोधन और हटाने की प्रक्रिया चलेगी
|आरक्षण
|सामान्य सीट आरक्षित और आरक्षित सीट सामान्य हो सकती है
|चुनावी समीकरण
|उम्मीदवार और वोट बैंक बदल सकते हैं
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