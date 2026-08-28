इंसानों की मौजूदगी से बदल रहा है वन्यजीवों का व्यवहार, 4,500 से अधिक जानवरों पर रिसर्च का खुलासा

कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण लोगों की आवाजाही में अचानक बड़ा बदलाव आया। वैज्ञानिकों के लिए यह एक तरह का प्राकृतिक प्रयोग बन गया। इससे उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि जब किसी क्षेत्र में इंसानों की मौजूदगी अचानक घटती या बदलती है, तो वन्यजीवों का व्यवहार किस तरह बदलता है। इस अवधि को वैज्ञानिक शोध में अक्सर “एंथ्रोपॉज़” (Anthropause) कहा गया है।