अजमेर

अंदाज : किया अ​भिवादन… दिया भाषण… नियु​क्ति पत्र भी बांटे

अजमेर

image

dinesh sharma

image

दिनेश कुमार शर्मा

Feb 28, 2026

अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर सभा के लिए मंच पर पहुंच जनसमूह का अ​भिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर सभा के लिए मंच पर पहुंच जनसमूह का अ​भिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर जनसमूह का अ​भिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर आमसभा को संबो​धित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर आमसभा में केकड़ी निवासी अंकिता कुमारी मीणा को नियु​क्ति पत्र प्रदान करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

28 Feb 2026 09:29 pm

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

RBSE EXAM: दसवीं-बारहवीं के रिजल्ट मार्च-अप्रेल तक हो सकते हैं जारी, पढ़ें खबर

अजमेर

पीएम सूर्यघर योजना का किया उल्लेख, राजस्थान में सवा लाख से अधिक परिवार जुड़ने की दी जानकारी

अजमेर

PM Modi Ajmer Visit: सूरज की ताकत से समृद्धि कमाने वाली धरती, राजस्थान को लेकर क्या-क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी ?

अजमेर

अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा, एचपीवी राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ, 16,686 करोड़ की दी सौगात

अजमेर

कायड़ विश्राम स्थली पर जनसभा को किया संबोधित, 16,686 करोड़ की दी सौगात

अजमेर
