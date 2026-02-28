अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर सभा के लिए मंच पर पहुंच जनसमूह का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर आमसभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर आमसभा में केकड़ी निवासी अंकिता कुमारी मीणा को नियुक्ति पत्र प्रदान करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।
