3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

अलवर

बंदरों का आतंक: बहरोड़-कोटकासिम-राजगढ़ में आमजन बेहाल, प्रशासन से राहत की गुहार…. देखें फोटो गैलेरी…..

अलवर

image

kailash Sharma

Feb 03, 2026

राजगढ़ की कलेशान ग्राम पंचायत में बंदरों के हमलों से अब तक 30 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। महिला-पुरुषों ने उपखंड अधिकारी सीमा मीना को ज्ञापन सौंपकर बंदरों को पकडक़र अन्यत्र छोडऩे की मांग की।एसडीएम को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण।

बहरोड़ क्षेत्र के गांव खरखड़ा में मंदिर परिसर और आसपास बंदरों के बढ़ते आतंक से श्रद्धालु दहशत में हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार राजेंद्र मोहन को ज्ञापन सौंपकर ट्रैप टीम भेजने की मांग की।

कोटकासिम कस्बे में बंदर सडक़ों पर झपट्टा मार रहे हैं। दुपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। छतों पर सुखाए कपड़े उठा ले जाना और फाड़ देना आम हो गया है।आम रास्ते पर बैठे बंदर, आवागमन बाधित।

Published on:

03 Feb 2026 12:14 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Photos / बंदरों का आतंक: बहरोड़-कोटकासिम-राजगढ़ में आमजन बेहाल, प्रशासन से राहत की गुहार…. देखें फोटो गैलेरी…..

