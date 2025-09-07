पितरो देवो नमः पितृपक्ष पखवाड़ा शुरू, घाटों पर पूर्वजों के निमित्त कराया तर्पण दृश्य शीतलदास बगिया घाट फोटो देखें

दाब
दाब
पानी दूध से भरे कलश
पानी दूध से भरे कलश
पूर्वजों के निमित्त के लिए तर्पण करते हुए बड़ी संख्या मे लोग
पूर्वजों के निमित्त के लिए तर्पण करते हुए बड़ी संख्या मे लोग
100 किलो मीटर दूर से जंगल से तोड़कर लिए भुज्जी लाल गुलाब बताते हैं घुटने तक पानी में जाकर लेकर आए दाब यहां लाने में ही 300 सो रुपए लग गए हैं 10 रूपये की एक दाब देते हैं गुलाब गंज खजुरी गांव
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म कर मुस्लिम बनाने के आरोपी के भाई को राइफल एसोसिएशन ने दिया शूटर का दर्जा, मचा बवाल