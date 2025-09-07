Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पितरो देवो नमः पितृपक्ष पखवाड़ा शुरू, घाटों पर पूर्वजों के निमित्त कराया तर्पण दृश्य शीतलदास बगिया घाट फोटो देखें

भोपाल

Ajay Sharma

Sep 07, 2025

mp news

दाब

mp news

दाब

mp news

पानी दूध से भरे कलश

mp news

पानी दूध से भरे कलश

mp news

पूर्वजों के निमित्त के लिए तर्पण करते हुए बड़ी संख्या मे लोग

mp news

पूर्वजों के निमित्त के लिए तर्पण करते हुए बड़ी संख्या मे लोग

mp news

100 किलो मीटर दूर से जंगल से तोड़कर लिए भुज्जी लाल गुलाब बताते हैं घुटने तक पानी में जाकर लेकर आए दाब यहां लाने में ही 300 सो रुपए लग गए हैं 10 रूपये की एक दाब देते हैं गुलाब गंज खजुरी गांव

Published on:

07 Sept 2025 08:09 pm

पितरो देवो नमः पितृपक्ष पखवाड़ा शुरू, घाटों पर पूर्वजों के निमित्त कराया तर्पण दृश्य शीतलदास बगिया घाट फोटो देखें

