बीकानेर

रंगों से सजा बीकानेर में होली उत्सव

बीकानेर

image

Naushad Ali

Mar 04, 2026

holi celebration

बीकानेर मे होलिका दहन  जूनागढ़ के आगे राज परिवार की और से  होलिका दहन विदेशी सैलानी भी पहुंचे फोटो नौशाद अली

holi celebration

बीकानेर में जिला कलेक्‍टर नम्रता वृष्णि ने भी अधिकारीयों के साथ जमकर होली खेली और चांग भी बजाया भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे फोटो नौशाद अली

holi celebration

बालू रेत से होली-होली पर रंग- गुलाल से होली खेली जाती है। कीकाणी व्यास चौक में बाळू मिट्टी से होली खेलने की परंपरा है। चौक प्रांगण में बाळू मिट्टी से होली खेलते लोग। फोटो नौशाद अली

holi celebration

बीकानेर में होली के अवसर पर मंगलवार को नत्थूसर गेट पर अपनी 300 साल से अधिक पुरानी परंपरा के निर्वहन के तहत तणी तोड़ने की परंपरा निभाई जाती है। जिसके तहत जोशी समाज का युवक पोल पर चढ़कर तणी तोड़ने की रस्म अदा करते हुए। फोटो नौशाद अली

holi celebration

दो दिनों तक होली के त्यौहर की मुस्तैदी से ड्यूटी करने के बाद आज बीकानेर में पुलिस लाइन  भी पुलिस कर्मियों ने  साथ होली मनाई। पुलिस लाइन  फिजा में गुलाल घुलता नजर आया। आइजी ओमप्रकाश, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर सहित डीजे पर जमकर डांस किया।  जवानों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर डांस किया और एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।फोटो नौशाद अली

holi celebration

बीकानेर में पुलिस लाइन  भी पुलिस कर्मियों ने  साथ होली मनाई। पुलिस लाइन  फिजा में गुलाल घुलता नजर आया। आइजी ओमप्रकाश, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर सहित डीजे पर जमकर डांस किया।  जवानों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर डांस किया और एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।फोटो नौशाद अली

04 Mar 2026 01:50 pm

