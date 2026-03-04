रंगों से सजा बीकानेर में होली उत्सव

दो दिनों तक होली के त्यौहर की मुस्तैदी से ड्यूटी करने के बाद आज बीकानेर में पुलिस लाइन भी पुलिस कर्मियों ने साथ होली मनाई। पुलिस लाइन फिजा में गुलाल घुलता नजर आया। आइजी ओमप्रकाश, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर सहित डीजे पर जमकर डांस किया। जवानों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर डांस किया और एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।फोटो नौशाद अली