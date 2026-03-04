रंगों से सजा बीकानेर में होली उत्सव

बीकानेर मे होलिका दहन जूनागढ़ के आगे राज परिवार की और से होलिका दहन विदेशी सैलानी भी पहुंचे फोटो नौशाद अली
बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने भी अधिकारीयों के साथ जमकर होली खेली और चांग भी बजाया भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे फोटो नौशाद अली
बालू रेत से होली-होली पर रंग- गुलाल से होली खेली जाती है। कीकाणी व्यास चौक में बाळू मिट्टी से होली खेलने की परंपरा है। चौक प्रांगण में बाळू मिट्टी से होली खेलते लोग। फोटो नौशाद अली
बीकानेर में होली के अवसर पर मंगलवार को नत्थूसर गेट पर अपनी 300 साल से अधिक पुरानी परंपरा के निर्वहन के तहत तणी तोड़ने की परंपरा निभाई जाती है। जिसके तहत जोशी समाज का युवक पोल पर चढ़कर तणी तोड़ने की रस्म अदा करते हुए। फोटो नौशाद अली
दो दिनों तक होली के त्यौहर की मुस्तैदी से ड्यूटी करने के बाद आज बीकानेर में पुलिस लाइन भी पुलिस कर्मियों ने साथ होली मनाई। पुलिस लाइन फिजा में गुलाल घुलता नजर आया। आइजी ओमप्रकाश, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर सहित डीजे पर जमकर डांस किया। जवानों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर डांस किया और एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।फोटो नौशाद अली
बीकानेर में पुलिस लाइन भी पुलिस कर्मियों ने साथ होली मनाई। पुलिस लाइन फिजा में गुलाल घुलता नजर आया। आइजी ओमप्रकाश, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर सहित डीजे पर जमकर डांस किया। जवानों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर डांस किया और एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।फोटो नौशाद अली
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़