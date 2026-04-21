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बीकानेर

बीकानेर में अक्षय तृतीया पर घर की छत पर परिवार सहित पतंग बाजी

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बीकानेर

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Naushad Ali

Apr 21, 2026

Akshaya Tritiya in Bikaner

यह कैसा उत्साह….अक्षय तृतीया के अवसर पर बीकानेर शहर में जमकर पतंगबाजी हुई, पर दूसरी तरफ रेलवे ट्रेक के ऊपर कुछ युवक उत्साह में पतंग लूटते हुए नजर आए जहां हर थोड़ी देर में रेल गुजरती है जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पतंग लूटने के बाद रेलवे ट्रेक पर ही बैठे फोटो नौशाद अली

Akshaya Tritiya in Bikaner

बीकानेर में अक्षय तृतीया पर घर की छत पर परिवार सहित पतंग बाजी करते लोग हर घर की छत से पतंगबाजी का दौर चलता रहा। डीजे, टेप, स्पीकर पर पारंपरिक गीत और बोई काट्या की गूंज रही। बच्चों से बजुर्गो तक व महिलाओं ने उत्साह के साथ पतंगबाजी की।फोटो- नौशाद अली

Akshaya Tritiya in Bikaner

सड़कें सूनी, आकाश में पतंगें, छतों पर शहरवासीअक्षय तृतीया के अवसर पर बीकानेर शहर में जमकर पतंगबाजी हुई। शहरवासी शाम होते ही अपने घर की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी करते हुए नजर आए। युवक अपनी अपनी छतों पर चढ़कर पतंग लूटना, उड़ाना और मस्ती करते नजर आए। महिलाओं ने भी खूब भागीदारी निभाई पक्षी होते रहे परेशान फोटो नौशाद अली

Akshaya Tritiya in Bikaner

अक्षय तृतीया के अवसर पर बीकानेर शहर में जमकर पतंगबाजी हुई। शहरवासी शाम होते ही अपने घर की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी करते हुए नजर आए। महिलाओं ने भी खूब भागीदारी निभाई पक्षी होते रहे परेशान फोटो नौशाद अली

Akshaya Tritiya in Bikaner

बीकानेर शहर में जमकर पतंगबाजी हुई। शहरवासी शाम होते ही अपने घर की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी करते हुए नजर आए। युवक अपनी अपनी छतों पर चढ़कर पतंग लूटना, उड़ाना और मस्ती करते नजर आए। महिलाएं और बच्चों ने भी उत्साह दिखा फोटो नौशाद अली

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Published on:

21 Apr 2026 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / बीकानेर में अक्षय तृतीया पर घर की छत पर परिवार सहित पतंग बाजी

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