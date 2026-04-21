बीकानेर में अक्षय तृतीया पर घर की छत पर परिवार सहित पतंग बाजी

सड़कें सूनी, आकाश में पतंगें, छतों पर शहरवासीअक्षय तृतीया के अवसर पर बीकानेर शहर में जमकर पतंगबाजी हुई। शहरवासी शाम होते ही अपने घर की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी करते हुए नजर आए। युवक अपनी अपनी छतों पर चढ़कर पतंग लूटना, उड़ाना और मस्ती करते नजर आए। महिलाओं ने भी खूब भागीदारी निभाई पक्षी होते रहे परेशान फोटो नौशाद अली