बीकानेर

बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर आयोजित एंटीक्स प्रदर्शनी में छाया राजस्थान पत्रिका

Apr 16, 2026

Antiques exhibition was organised on the first city foundation day.

बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर आयोजित एंटीक्स प्रदर्शनी में छाया राजस्थान पत्रिका फोटो नौशाद अली

बीकानेर स्थापना दिवस पर लगी एंटीक आइटम प्रदर्शनी में छाए पत्रिका के पुराने अंक फोटो नौशाद अली

प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी पवन भदौरिया, बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचीसिया एवं विशिष्ट अतिथि भारत भूषण गुप्ता ने किया फोटो नौशाद अली

प्रदर्शनी में शहर के अलग-अलग उत्सवों की पत्रिका में प्रकाशित खबरों की कटिंग देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। साथ ही 1988 में शहर का 500वां स्थापना दिवस मनाया, तब का पत्रिका के ऐतिहासिक अंक प्रदर्शित किया गया है। किशनलाल सोनी के संग्रह प्रदर्शन में पत्रिका के पुराने अंक, ऐतिहासिक सिक्कों, पुराने नोटों, प्राचीन पुस्तकों और स्टाम्प पेपर भी शामिल है। जिसे दर्शकों से खूब सराहना मिल रही है। फोटो नौशाद अली

बीकानेर नगर का 539वां स्थापना दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर राव बीकाजी संस्थान द्वारा 15 से 17 अप्रैल तक महारानी सुदर्शन कला दीर्घा में एंटीक्स प्रदर्शनी लगाई  गई है।  जिसमे पुराने सिक्के,राजाओ से जुडी वस्तुओ के साथ राजस्थान पत्रिका में छपी बीकानेर स्टेट की खबरों का संग्रह लोगो को काफी पसंद आ रहा है। लोग पत्रिका के पुराने अंको में छपी इस खबरों को पढ़कर तारीफ कर रहे है।पत्रिका में प्रकाशित ऐतिहासिक खबरों की प्रदर्शनी ने शहर के गौरवशाली अतीत को जीवंत कर दिया। पुरानी यादों, विकास की झलक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती यह प्रदर्शनी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही।  फोटो नौशाद अली

16 Apr 2026 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर आयोजित एंटीक्स प्रदर्शनी में छाया राजस्थान पत्रिका

Train News Rajasthan: रोज चलने वाली यह ट्रेन अब हफ्ते में केवल 3 दिन ही चल रही, कनेक्टिविटी पर ब्रेक

Bikaner: बालिका सैनिक स्कूल में सोफिया और व्योमिका सिंह जैसा बनने का सपना महंगा, भारी-भरकम फीस ने चौंकाया

Dog Attack: बीकानेर में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे को नोंच कर किया लहूलुहान, हालत गंभीर

RIP Asha Bhosle : देशनोक करणी माता की अनन्य भक्त थीं आशा ताई, क्या जानते हैं राजस्थान से ये ख़ास कनेक्शन? 

Rajasthan News : मातृभूमि की रक्षा करते BSF जवान नरेंद्र डूडी शहीद, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठा डाली ये मांग

