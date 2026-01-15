वेशभूषा में सजे धजे रोबीले ने की पतंगबाजी

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर बीकानेर में आयोजित होगा पतंग उत्सव रायसर के धोरों में रोबीले और स्थानीय नागरिक ने की पतंग का लुफ्त उठाया इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीले तथा युवतियां व महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहन कर पतंगबाजी की। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। फोटो नौशाद अली
