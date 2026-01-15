15 जनवरी 2026,

गुरुवार

बीकानेर

वेशभूषा में सजे धजे रोबीले ने की पतंगबाजी

पतंग उत्सव रायसर के धोरों में

बीकानेर

image

Naushad Ali

Jan 15, 2026

Kite festival in Dhora, Raisar

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर बीकानेर में आयोजित होगा पतंग उत्सव रायसर के धोरों में रोबीले और स्थानीय नागरिक ने की पतंग का लुफ्त उठाया इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीले तथा युवतियां व महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहन कर पतंगबाजी की। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। फोटो नौशाद अली

Kite festival in Dhora, Raisar

बीकानेर में आयोजित होगा पतंग उत्सव रायसर के धोरों में रोबीले और स्थानीय नागरिक ने की पतंग का लुफ्त उठाया इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीले । फोटो नौशाद अली

Kite festival in Dhora, Raisar

पतंग उत्सव रायसर के धोरों में रोबीले और स्थानीय नागरिक ने की पतंग का लुफ्त उठाया इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीले तथा युवतियां व महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहन कर पतंगबाजी की। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। फोटो नौशाद अली

Kite festival in Dhora, Raisar

पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीले तथा युवतियां व महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहन कर पतंगबाजी की। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही। फोटो नौशाद अली

Published on:

15 Jan 2026 04:08 pm

