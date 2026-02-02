2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: डिप्टी CM की बड़ी घोषणा, यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य ऑडिटोरियम, देखें

CG News: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 1 फरवरी को रतनपुर में माघी पूर्णिमा एवं आदिवासी विकास मेला वर्ष-2026 का शुभारंभ किया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Feb 02, 2026

डिप्टी CM की बड़ी घोषणा, यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य ऑडिटोरियम, देखें

CG News: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 1 फरवरी को रतनपुर में माघी पूर्णिमा एवं आदिवासी विकास मेला वर्ष-2026 का शुभारंभ किया।

डिप्टी CM की बड़ी घोषणा, यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य ऑडिटोरियम, देखें

CG News: साव ने इस अवसर पर ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए और नगर पालिका भवन में बाउंड्रीवाल के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की।

डिप्टी CM की बड़ी घोषणा, यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य ऑडिटोरियम, देखें

CG News: उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि रतनपुर पवित्र और पौराणिक नगरी है, इसकी ख्याति दुनिया भर में है। इस ख्याति के अनुरूप यहां बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह कभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रही है। इसके अनुरूप गरिमा बढ़ाने का काम करेंगे।

डिप्टी CM की बड़ी घोषणा, यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य ऑडिटोरियम, देखें

CG News: साव ने बताया कि रतनपुर को कॉरीडोर के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के धार्मिक स्थलों को सजाने और संवारने का काम हुआ है। मां महामाया की कृपा से रतनपुर को भी संवारेंगे।

डिप्टी CM की बड़ी घोषणा, यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य ऑडिटोरियम, देखें

CG News: रतनपुर के तालाबों के सौंदर्यीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसे सुंदर बनाने पूरे मन से कार्य करेंगे। विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और नगर पालिका के अध्यक्ष लवकुश कश्यप सहित पार्षदगण एवं नगरवासी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Photos / CG News: डिप्टी CM की बड़ी घोषणा, यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य ऑडिटोरियम, देखें

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

नायब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, अवैध रेत उत्खनन की कार्रवाई के दौरान वारदात को दिया अंजाम, मची खलबली

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बिलासपुर

आज बिलासपुर बंद..! UGC नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान,

आज बिलासपुर बंद..(photo-patrika)
बिलासपुर

Underground Boring Accident: मकान मालिक बाल-बाल बचा, अंडरग्राउंड बोरिंग फटने से मचा हड़कंप, देखें VIDEO

हाई प्रेशर से फटी बोरिंग (photo source- Patrika)
बिलासपुर

जातिसूचक शब्द कहने मात्र से अपराध सिद्ध नहीं होता, 16 साल पुराने मामले में आरोपी को राहत

chhattisgarh high court
बिलासपुर

Science model: सेजेस पंधी में विज्ञान प्रदर्शनी एवं व्यंजन मेला, चलित मॉडल की लगी प्रदर्शनी

Science model
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.