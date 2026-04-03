मंदिरों में भक्तिमय वातावरण, झूमे श्रद्धालु …देखिए तस्वीरें

बीकानेर में पर मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा का विशेष शृंगार किया गया। मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। फोटो: नौशाद अली।