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धर्म-कर्म

मंदिरों में भक्तिमय वातावरण, झूमे श्रद्धालु …देखिए तस्वीरें

हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी के मंदिर सजाए गए। हनुमानजी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमडी। इस अवसर पर कई स्थानों पर कलश यात्राएं और शोभायात्राएं निकाली गईं।

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जयपुर

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VIKAS MATHUR

Apr 02, 2026

जोधपुर पाल रोड स्थित पाल बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर दर्शन के लिए लगी कतारें। फोटो: एसके मुन्ना

जबलपुर में बाल हनुमान की प्रतिमा पर सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमडी। फोटो अफरोज खान

हनुमान जन्मोत्सव पर अलवर शहर में निकली ध्वज शोभायात्रा में हनुमान जी के रूप में कलाकार। फोटो: अंशुम आहूजा

पाली शहर में हनुमान जयंती पर निकाली गई कलश यात्रा में शामिल महिलाएं व रथ पर सवार संत। फोटो : सुरेश हेमनानी

भोपाल में हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद भण्डारा जीमते हुए भक्त। फोटो— अजय शर्मा

बीकानेर में पर मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा का विशेष शृंगार किया गया। मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। फोटो:  नौशाद अली।

उदयपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर बदनोर हवेली स्थित मंशापूर्ण हनुमान मंदिर से 1111 फीट लंबी पाग की भव्य शोभायात्रा निकाली गई।

जयपुर के चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर में भक्तों का लगा तांता। फोटो— प्रवीण वर्मा

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Published on:

02 Apr 2026 07:47 pm

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