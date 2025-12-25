क्रिसमस पर सजे चर्च, हुईं विशेष प्रार्थना…देखें तस्वीरें

बीकानेर में प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मसीही अराधनालयों में विशेष प्रार्थना हुई। भक्ति गीत हुए। सांता क्लॉज ने डांस कर बच्चों का मन बहलाया व गिफ्ट वितरित किए। फोटो नौशाद अली।