क्रिसमस पर सजे चर्च, हुईं विशेष प्रार्थना…देखें तस्वीरें

क्रिसमस के अवसर पर चेन्नई में चर्च की सजावट का दृश्य। फोटो— हरिहर कृष्णन
बेंगलूरु के एक चर्च में प्रार्थना सभा में भाग लेते श्रद्धालु। फोटो— बी विजयकुमार
बीकानेर में प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मसीही अराधनालयों में विशेष प्रार्थना हुई। भक्ति गीत हुए। सांता क्लॉज ने डांस कर बच्चों का मन बहलाया व गिफ्ट वितरित किए। फोटो नौशाद अली।
सूरत में प्रेम,शांति और भाईचारे का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के मौके पर शहर व आसपास के गिरजाघरों में रोशनी होने लगी है। स्कूलों में यीशू मसीह से जुड़ी झांकियां सजने लगी है। फोटो— मुकेश त्रिवेदी
जैसलमेर में सांता क्लॉज अपनी प्रस्तुति देते हुए।
जयपुर के एक चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल श्रद्धालु
बड़ी खबरेंView All
त्योहार
धर्म/ज्योतिष