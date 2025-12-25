25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

त्योहार

क्रिसमस पर सजे चर्च, हुईं विशेष प्रार्थना…देखें तस्वीरें

क्रिसमस के अवसर पर चर्च को रंग-बिरंगी रोशनियों, सितारों और पुष्पमालाओं से सजाया गया। मोमबत्तियों की जगमगाहट ने वातावरण को पवित्र और आनंदमय बना दिया। भक्तजन एकत्र होकर विशेष प्रार्थना में शामिल हुए, जिसमें शांति, प्रेम और भाईचारे की कामना की गई। मधुर भजनों और कैरोल्स ने माहौल को और भी आत्मिक बना दिया। इस आयोजन ने सभी को एकता और करुणा का संदेश दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Dec 25, 2025

क्रिसमस के अवसर पर चेन्नई में चर्च की सजावट का दृश्य। फोटो— हरिहर कृष्णन

बेंगलूरु के एक चर्च में प्रार्थना सभा में भाग लेते श्रद्धालु। फोटो— बी विजयकुमार

बीकानेर में प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मसीही अराधनालयों में विशेष प्रार्थना हुई। भक्ति गीत हुए। सांता क्लॉज ने डांस कर बच्चों का मन बहलाया व गिफ्ट वितरित किए। फोटो नौशाद अली।

सूरत में प्रेम,शांति और भाईचारे का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के मौके पर शहर व आसपास के गिरजाघरों में रोशनी होने लगी है। स्कूलों में यीशू मसीह से जुड़ी झांकियां सजने लगी है। फोटो— मुकेश त्रिवेदी

जैसलमेर में सांता क्लॉज अपनी प्रस्तुति देते हुए।

जयपुर के एक चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल श्रद्धालु

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 05:31 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / Photos / क्रिसमस पर सजे चर्च, हुईं विशेष प्रार्थना…देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

Sarswati Puja Date 2026: साल 2026 में कब मनाई जाएगी सरस्वती पूजा, यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Sarswati Puja Date 2026
धर्म/ज्योतिष

मेडिकल स्टूडेंट्स ने सीखा डिजिटल डिटॉक्स का मंत्र

भोपाल

Tulsi Pujan Diwas Upay 2025: तुलसी पूजन दिवस पर करें ये अचूक उपाय, धन- धान्य से भर जाएगा घर!

Tulsi Pujan Diwas Upay 2025
धर्म/ज्योतिष

january First Pradosh Vrat Date 2026: कब रखा जाएगा जनवरी का पहला प्रदोष व्रत, यहां नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

january First Pradosh Vrat Date 2026
धर्म/ज्योतिष

Ekadashi Vrat Date 2025: 30 या 31 दिसंबर कब है साल की आखिरी एकादशी, जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Ekadashi Vrat Date 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.