पुलिसकर्मियों ने भी जमकर खेली होली…देखिए तस्वीरें

धुलंडी के बाद पुलिसकर्मियों ने भी जमकर होली खेली। रंग गुलाल लगाकर एक—दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं। सभी पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन, थानों और चौकियों में होली मनाई। साथ ही होली के गीतों पर जमकर डांस किया।

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Mar 05, 2026

अजमेर में होली पर्व पर चार दिन की अथक ड्यूटी के बाद पुलिस लाइन मैदान मे पुलिस के अधिकारियों व जवानों ने होली खेली । पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को महिला जवानो ने कंधे पर उठाया जिसके बाद राणा ने भी डीजे के गानो पर डांस किया । फोटो : वाहिद पठान

भरतपुर में पुलिस की होली में जिला कलक्ट्रर व एसपी ने ठुमके लगाए। पुलिस लाईन में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। फोटो— विनोद शर्मा

इंदौर में अपने अपने थाना क्षेत्र में अधिकारियों और पुलिस जवान ने एक साथ खेली होली।फोटो— रविंद्र सेठिया

05 Mar 2026 07:31 pm

